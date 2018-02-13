鄒兆龍：安靜的人最恐怖

2018年02月13日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

以《九品芝麻官》「常威」一角廣為人知的鄒兆龍，加盟台灣賀歲片《角頭2：王者再起》的拍攝。他這次跟許多台灣新秀演員合作，被問有沒有特別欣賞誰，幽默說：「有啊！姓鄒的那一個，叫鄒兆龍！」

他進入劇組前只認識高捷，後來跟王識賢對戲，才知道他是台灣影視歌「三棲天王」。日前爆出他與王識賢「王不見王」，但他談及王識賢時充滿惺惺相惜之情：「我沒有辦法像他一樣，這一生不可能會有人找我出唱片。」

好萊塢學演技撇步

他拍戲那陣子為了進入角色狀態，在片場都不太說話，給人感覺陰沉鬱悶，因此多數人起初都不敢親近他。不過戲裡戲外都算前輩的他，與大家熟了以後不吝照顧晚輩，不僅買珍珠奶茶請劇組人員喝，也有不少年輕演員請教他打入大陸市場的祕訣，他也大方分享。

他這次拍片毫髮無傷，因為演的是出謀策略的老大，為營造給人不寒而慄的氣勢，他透露靠眼神、談吐、聲線來演戲，笑說：「其實最安靜的人最恐怖！」而這些小撇步是他在好萊塢拍攝《駭客任務》2、3集的時候學來的，「好萊塢分工很細，甚至有聲音訓練師，都很能夠幫助到角色。」本身聲音就偏低沉的他，拍攝時刻意再壓低聲音，因為他懂發音技巧，所以即使沒特別保養也沒沙啞。電影15日在台上映。

(中國時報)