當收到一筆收入頗豐的年終，你會怎麼處理它？有人買車買3C，但都有折舊考量，買屋看起來是不太可能，於是買些相對「保值」的產品就成為年終犒賞自己的好理由。只是鐘表每年上萬只，如何挑？如果對鐘表市場完全陌生，建議從辨視度著手。辨視度高也象徵著它無可取代的特殊地位。
預算10萬 精選品牌辨識度
10萬元內大約是跨足相對有質感腕表的第一步，在這個價位帶內，其實也有滿多品牌可下手，例如專攻頂級市場的Grand Seiko，在這個價位帶就有石英機芯的選擇。這款GS石英版本有幾個辨視度很高的地方，包括取消了過去Seiko字樣，改以Grand Seiko呈現，12點鐘的雙時標都是GS最具辨視度的元素之一。如果將重點放在運動款式，潛水表會是個好選擇。而考慮到預算與品牌調性，Oris的潛水表Aquis潛水腕表CP值可說超高。由於品牌在潛水表領域有著高知名度，而面盤配置的棒狀指針與時標，小日期窗與夜光顯示，都是Oris獨有的設計美學DNA。
預算30萬 運動款動靜皆宜
年終預算30萬可以挑到不少好東西，這個價位帶是跨入頂級製表的敲門磚，從鼎鼎大名的Rolex到深具歷史意義的Tag Heuer都有不少好東西。這個價位帶推薦運動形態的腕表，因為它可休閒又可配西裝，對有能力領到30萬年終的上班族（或工程師），絕對是極佳的男性配件之一。
以Rolex來說，最具辨視度的絕對是Submariner Date系列，除了勞力士引以為傲的蠔式密閉表殼，讓腕表能有防水300米的能力外，三點鐘日期窗與凸透放大鏡也讓人一眼就認出你手上的夢幻腕表，30萬以內的價格絕對值得購入；而Tag Heuer在賽車領域的成就無人能出其右，系列作品Carrera是所有賽車迷心中的夢幻逸品，去年推出不少Carrera新作，以鍊帶加基礎機芯，將價格訂在15萬以內，是相當可口的訂價；另外論外型的話，運動風格強烈的Graham則提供了強烈的飛行腕表風格，碩大醒目的計時按把與強烈的英國血統，是我們建議購入的主因。
預算近百萬 獨特設計掀話題
基本上能購入到這種等級的腕表，身分背景一定大有來頭，在百萬之內的預算選表，除了品牌外，腕表也要有話題。以Patek Philippe而言，Calatrava可說是品牌代名詞，但考慮到Calatrava獨有的低調性，去年推出的6006G反而會是另一波逆勢主流。首先過往的Calatrava大多將小秒盤設置在6點鐘位置，6006G則強調240 PS機芯的特色，將其移到4、5點鐘位置，也是向1991年發表的5000型系列致敬。加上黑白色配置的面盤與軌道時標和最外圍的日期指針，這款表可說是最不像Calatrava，但絕對讓人印象深刻的一款Patek Philippe。而Piaget這幾年在女表市場的作品益發精采，Limelight Gala獨特的面盤與表耳設計讓人過目難忘。全新的Limelight Gala還特別加入了米蘭編織鍊帶設計，整只腕表更具女人味；而最後一款我們推薦Breguet腕表的原因相當顯而易見，藍鋼指針、月相雕刻、面盤中的麥粒紋，還有表殼上相當出名的錢幣紋（近似一種招財象徵），那麼，入手Breguet的用意，可以說再明顯不過了。
(中國時報)