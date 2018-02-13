2018年02月13日 04:10 中國時報 黃唯淯 攝影 林晉加 圖片提供各品牌 報導攝影圖片提供各品牌

Grand Seiko石英機芯三針日期腕表年差正負10秒，建議售價／100,000元

Oris Aquis藍面潛水日期腕表建議售價／50,000元

由左至右為Cartier Tank Americaine精鋼大型款／176,000元、Omega Speedmaster超霸計時腕表／279,100元、Panerai Luminor 1950 3日鍊腕表／294,000元

Rolex Submariner Date潛水日期腕表建議售價／272,500元

Graham Chronofighter Vintage藍面腕表建議售價／188,000元

Tag Heuer Carrera Calibre 16計時腕表建議售價／148,000元

Breguet Classique月相顯示動力儲存腕表建議售價／974,000元

Patek Philippe 6006G白金表殼日曆型腕表建議售價／932,000元

Piaget Limelight Gala米蘭網織鍊帶腕表建議售價／845,000元

Audemars Piguet皇家橡樹女裝腕表鉑金鈦金腕表／883,000元

當收到一筆收入頗豐的年終，你會怎麼處理它？有人買車買3C，但都有折舊考量，買屋看起來是不太可能，於是買些相對「保值」的產品就成為年終犒賞自己的好理由。只是鐘表每年上萬只，如何挑？如果對鐘表市場完全陌生，建議從辨視度著手。辨視度高也象徵著它無可取代的特殊地位。

預算10萬 精選品牌辨識度

10萬元內大約是跨足相對有質感腕表的第一步，在這個價位帶內，其實也有滿多品牌可下手，例如專攻頂級市場的Grand Seiko，在這個價位帶就有石英機芯的選擇。這款GS石英版本有幾個辨視度很高的地方，包括取消了過去Seiko字樣，改以Grand Seiko呈現，12點鐘的雙時標都是GS最具辨視度的元素之一。如果將重點放在運動款式，潛水表會是個好選擇。而考慮到預算與品牌調性，Oris的潛水表Aquis潛水腕表CP值可說超高。由於品牌在潛水表領域有著高知名度，而面盤配置的棒狀指針與時標，小日期窗與夜光顯示，都是Oris獨有的設計美學DNA。

預算30萬 運動款動靜皆宜

年終預算30萬可以挑到不少好東西，這個價位帶是跨入頂級製表的敲門磚，從鼎鼎大名的Rolex到深具歷史意義的Tag Heuer都有不少好東西。這個價位帶推薦運動形態的腕表，因為它可休閒又可配西裝，對有能力領到30萬年終的上班族（或工程師），絕對是極佳的男性配件之一。

以Rolex來說，最具辨視度的絕對是Submariner Date系列，除了勞力士引以為傲的蠔式密閉表殼，讓腕表能有防水300米的能力外，三點鐘日期窗與凸透放大鏡也讓人一眼就認出你手上的夢幻腕表，30萬以內的價格絕對值得購入；而Tag Heuer在賽車領域的成就無人能出其右，系列作品Carrera是所有賽車迷心中的夢幻逸品，去年推出不少Carrera新作，以鍊帶加基礎機芯，將價格訂在15萬以內，是相當可口的訂價；另外論外型的話，運動風格強烈的Graham則提供了強烈的飛行腕表風格，碩大醒目的計時按把與強烈的英國血統，是我們建議購入的主因。

預算近百萬 獨特設計掀話題

基本上能購入到這種等級的腕表，身分背景一定大有來頭，在百萬之內的預算選表，除了品牌外，腕表也要有話題。以Patek Philippe而言，Calatrava可說是品牌代名詞，但考慮到Calatrava獨有的低調性，去年推出的6006G反而會是另一波逆勢主流。首先過往的Calatrava大多將小秒盤設置在6點鐘位置，6006G則強調240 PS機芯的特色，將其移到4、5點鐘位置，也是向1991年發表的5000型系列致敬。加上黑白色配置的面盤與軌道時標和最外圍的日期指針，這款表可說是最不像Calatrava，但絕對讓人印象深刻的一款Patek Philippe。而Piaget這幾年在女表市場的作品益發精采，Limelight Gala獨特的面盤與表耳設計讓人過目難忘。全新的Limelight Gala還特別加入了米蘭編織鍊帶設計，整只腕表更具女人味；而最後一款我們推薦Breguet腕表的原因相當顯而易見，藍鋼指針、月相雕刻、面盤中的麥粒紋，還有表殼上相當出名的錢幣紋（近似一種招財象徵），那麼，入手Breguet的用意，可以說再明顯不過了。

(中國時報)