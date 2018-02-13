2018年02月13日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

PRADA金色幾何車線金屬鍊帶包，4萬6500元。（PRADA提供）

PRADA吉娃娃造型金屬鑰匙圈吊飾，9500元。（PRADA提供）

PRADA法鬥造型尼龍鍊帶手包，1萬7500元。（PRADA提供）

PRADA臘腸狗造型字母鑰匙圈吊飾4500元、每個字母1000元。（PRADA提供）

PRADA於101購物中心開出Spirit農曆新年期間限定快閃店，以義式咖啡館概念出發，並用「菜單」形式呈現新年限定商品目錄。（PRADA提供）

女星侯佩岑日前出席義大利精品PRADA Spirit期間快閃店開幕，坦言過年期間會選穿紅色元素單品，還會用金色的錢包求財運，穿緹花上衣3萬4000元、撞色塗鴉針織洋裝6萬8000元、條紋蝴蝶結尖頭低跟鞋3萬1500元，拿Cahier紅色金屬鍊帶包6萬2500元。（PRADA提供）

女星侯佩岑日前出席義大利精品PRADA Spirit期間快閃店開幕，坦言晉升媽媽角色後較少出門血拼的她，對於即將到來的農曆新年，仍堅持會挑紅色的衣服來搭配造型，還預計會幫大兒子Ian添購紅色毛衣應景。

自稱喜歡過節氣氛的侯佩岑，除了紅色單品，她也會買金色配飾送給長輩、親戚，自己以前私下則會用金色的錢包求財運，並笑道：「金色的錢包很難找，PRADA的這個金是我最喜歡的。」她還大讚品牌金色塗層耐用、不易掉色等特性，更直說緊繃的媽媽有時候也要回頭看看自己，偶爾要靠購物轉移一下注意力。

為了寵愛像侯佩岑這樣的「職業婦女」們，PRADA自即日起至2月25日止，於台北101購物中心4樓都會廣場開出一家「咖啡店」。Spirit期間限定快閃店占地38坪，以義式咖啡館為概念出發，店裝引入代表性黑白格紋地毯、紅色絲絨沙發椅等元素，並用「菜單」形式呈現限定商品目錄。而品牌更就農曆新年檔期，將金、銀、紅等喜慶元素運用於熱賣之Cahier、幾何車縫線等包款上，並針對網紅最常飼養的法鬥、臘腸、吉娃娃等狗種，推出鑰匙圈、手拿包等限量商品，為節慶期間增添一絲可愛的視覺享受。

(中國時報)