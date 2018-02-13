2018年02月13日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

宇舶表為奧德賽雪橇犬大賽設計一款紀念表，限量100只。（HUBLOT提供）

宇舶表在寒天推出頂級羊絨表帶的Big Bang Alps系列腕表，不怕戴表冷吱吱，78萬2000元。（HUBLOT提供）

宇舶表趕搭旺狗年的風潮，擔任奧德賽雪橇犬大賽的官方時計。（HUBLOT提供）

狗年是旺年，宇舶表也趕搭這一波旺年風潮，擔任奧德賽雪橇犬大賽官方時計，來自各國的優秀雪橇犬在白朗峰群山間奔馳挑戰600公里的賽程，是人與狗合力完成的挑戰，品牌也推出一款奧德賽雪橇犬大賽計時碼表，全球限量100只。

奧德賽雪橇犬大賽計時碼表以緞面處理及拋光的鈦金屬表殼，詮釋在陽光下耀眼奪目的白雪，計時器上的玫瑰風向羅盤，象徵著人類的冒險精神，藍色計時小秒針則源自雪橇犬忠誠無畏的眼睛顏色，藉此向雪橇犬運動致敬。

宇舶表日前也推出一款結晶碳纖維打造的Big Bang Alps系列腕表，表帶採用頂級綿羊絨，配戴手表既保暖又時尚，再也不會讓人冷得哇哇叫；該表採用全結晶碳纖維，以阿爾卑斯山上採集的細小岩石聚合而成，宛如花崗岩一般的細膩質感。

該系列腕表共有39mm與45mm表盤兩種尺寸，表背均鑴刻有馬特洪峰的標誌性圖像，表帶可快拆，冬天可配戴頂級綿羊絨的表帶，夏天時可拆換成天然黑色橡膠表帶，限量100只。

(中國時報)