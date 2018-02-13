宇舶表為雪橇犬加油

宇舶表選在阿爾卑斯山的滑雪度假村發表Big Bang Alps系列腕表。（HUBLOT提供）

友善列印
中國時報
報導
宇舶表為奧德賽雪橇犬大賽設計一款紀念表，限量100只。（HUBLOT提供）
宇舶表在寒天推出頂級羊絨表帶的Big Bang Alps系列腕表，不怕戴表冷吱吱，78萬2000元。（HUBLOT提供）
宇舶表趕搭旺狗年的風潮，擔任奧德賽雪橇犬大賽的官方時計。（HUBLOT提供）

狗年是旺年，宇舶表也趕搭這一波旺年風潮，擔任奧德賽雪橇犬大賽官方時計，來自各國的優秀雪橇犬在白朗峰群山間奔馳挑戰600公里的賽程，是人與狗合力完成的挑戰，品牌也推出一款奧德賽雪橇犬大賽計時碼表，全球限量100只。

奧德賽雪橇犬大賽計時碼表以緞面處理及拋光的鈦金屬表殼，詮釋在陽光下耀眼奪目的白雪，計時器上的玫瑰風向羅盤，象徵著人類的冒險精神，藍色計時小秒針則源自雪橇犬忠誠無畏的眼睛顏色，藉此向雪橇犬運動致敬。

宇舶表日前也推出一款結晶碳纖維打造的Big Bang Alps系列腕表，表帶採用頂級綿羊絨，配戴手表既保暖又時尚，再也不會讓人冷得哇哇叫；該表採用全結晶碳纖維，以阿爾卑斯山上採集的細小岩石聚合而成，宛如花崗岩一般的細膩質感。

該系列腕表共有39mm與45mm表盤兩種尺寸，表背均鑴刻有馬特洪峰的標誌性圖像，表帶可快拆，冬天可配戴頂級綿羊絨的表帶，夏天時可拆換成天然黑色橡膠表帶，限量100只。

(中國時報)

侯佩岑 金包銀 Virgil Abloh × Nike

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。