美美迎新春－寒冬保養髮膚 由裡而外

PHYTO超導極潤系列形象照。（PHYTO提供）

友善列印
中國時報
報導
PHYTO超導極潤洗護髮霜，75ml，800元。（PHYTO提供）
PHYTO超導極潤護髮膜200ml，2500元。（PHYTO提供）
Nature’s Care深海魚油Omega-3膠囊1000mg，120顆，780元。（Nature’s Care提供）
Jurlique進化前導露限定版150ml，2250元。（Jurlique提供）
迪奧Miss Dior玫瑰護手霜，1600元。（迪奧提供）
歐舒丹綠意櫻花護手霜，400元。（歐舒丹提供）

年前寒流一波接一波，不論是護手、護髮，甚至是保健品都在年前成為話題焦點，尤以帶有香氛的護手霜，頂級美妝Jurlique祭出玫瑰護手霜，迪奧則首度以經典香氛Miss Dior打造玫瑰護手霜、歐舒丹則發表綠意櫻花護手霜，都是以花香帶來春意，更添奢華。

玫瑰、櫻花芳香護膚

Jurlique以活機農耕法培植2到3年的藥蜀葵，隨月亮曆法在其根部飽滿時收成，獨創活機菁植萃取技術，打造「進化前導露」。而Jurlique品牌經典「玫瑰護手霜」添加大馬士革玫瑰精油，帶有微甜的玫瑰芬芳，迪奧「Miss Dior玫瑰護手霜」則加入簡潔的銀色線條與Miss Dior logo，細膩詮釋現代女子的摩登俏皮，歐舒丹「綠意櫻花限量香氛系列」推出綠意櫻花淡香水、美體乳、沐浴膠、護手霜及香氛筆，將香氛帶入護手體驗，為保養帶來更多香氛樂趣。

頭髮養護消除靜電乾燥

法國頭髮保養專家「PHYTO髮朵」觀察，髮絲乾荒就易顯枯燥無彈性，寒冬季節更易產生靜電現象，繼而造成髮絲缺乏彈力、容易斷裂，加上現代消費者，生活壓力大、作息不規律，因而透過好習慣的養成，以及頭髮養護產品輔助，能幫助頭髮光澤度提升。

台灣蜜納品牌公關總監黃瑪琍表示，除了善用保養品作為冬季保養，亦可透過澳洲品牌「Nature’s Care豐納康」健美產品輔助，她推薦最適合的品項有Nature’s Care的深海魚油Omega-3膠囊1000mg、芹菜籽萃取精華5000mg、 高單位蔓越莓濃縮膠囊25000mg。

(中國時報)

Virgil Abloh × Nike 超商浪漫新點子 App傳情送巧克力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。