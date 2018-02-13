美美迎新春－寒冬保養髮膚 由裡而外

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

PHYTO超導極潤洗護髮霜，75ml，800元。（PHYTO提供）

PHYTO超導極潤護髮膜200ml，2500元。（PHYTO提供）

Nature’s Care深海魚油Omega-3膠囊1000mg，120顆，780元。（Nature’s Care提供）

Jurlique進化前導露限定版150ml，2250元。（Jurlique提供）

迪奧Miss Dior玫瑰護手霜，1600元。（迪奧提供）

歐舒丹綠意櫻花護手霜，400元。（歐舒丹提供）

年前寒流一波接一波，不論是護手、護髮，甚至是保健品都在年前成為話題焦點，尤以帶有香氛的護手霜，頂級美妝Jurlique祭出玫瑰護手霜，迪奧則首度以經典香氛Miss Dior打造玫瑰護手霜、歐舒丹則發表綠意櫻花護手霜，都是以花香帶來春意，更添奢華。

玫瑰、櫻花芳香護膚

Jurlique以活機農耕法培植2到3年的藥蜀葵，隨月亮曆法在其根部飽滿時收成，獨創活機菁植萃取技術，打造「進化前導露」。而Jurlique品牌經典「玫瑰護手霜」添加大馬士革玫瑰精油，帶有微甜的玫瑰芬芳，迪奧「Miss Dior玫瑰護手霜」則加入簡潔的銀色線條與Miss Dior logo，細膩詮釋現代女子的摩登俏皮，歐舒丹「綠意櫻花限量香氛系列」推出綠意櫻花淡香水、美體乳、沐浴膠、護手霜及香氛筆，將香氛帶入護手體驗，為保養帶來更多香氛樂趣。

頭髮養護消除靜電乾燥

法國頭髮保養專家「PHYTO髮朵」觀察，髮絲乾荒就易顯枯燥無彈性，寒冬季節更易產生靜電現象，繼而造成髮絲缺乏彈力、容易斷裂，加上現代消費者，生活壓力大、作息不規律，因而透過好習慣的養成，以及頭髮養護產品輔助，能幫助頭髮光澤度提升。

台灣蜜納品牌公關總監黃瑪琍表示，除了善用保養品作為冬季保養，亦可透過澳洲品牌「Nature’s Care豐納康」健美產品輔助，她推薦最適合的品項有Nature’s Care的深海魚油Omega-3膠囊1000mg、芹菜籽萃取精華5000mg、 高單位蔓越莓濃縮膠囊25000mg。

(中國時報)