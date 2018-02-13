超商浪漫新點子 App傳情送巧克力

2018年02月13日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

7–11格力高Premio香檳夏威夷豆巧克力，由日本甜點師傅監修，199元。（7-11提供）

OK超商3月14日前，情人對杯組（2杯新口味大杯拿鐵），98元/組，平均單杯只要49元。（OK提供）

7-11獨家告白首選，比利時Hamlet愛心巧克力，199元。2月14日前指定品項任選2件75折優惠。（7-11提供）

萊爾富獨享，周銷上萬瓶告白奶茶，40元。（萊爾富提供）

全家商品預售平台新增金莎巧克力，可透過手機轉贈巧克力，最低預購5組。（全家提供）

萊爾富獨享愛戀奶茶，40元。（萊爾富提供）

明天就是西洋情人節，今年剛好在除夕前一天，忙著準備年貨之時，也別忘了給身邊心愛的人一個溫暖。如全家App利用會員制玩新意，可預購金莎再轉贈給他人，不但方便省時，也做到「義理巧克力」的心意；萊爾富去年最熱銷的「告白奶茶」回歸，情人節前夕更周周賣出上萬瓶；OK則主打情人對杯咖啡，各家超商皆有特色。

7-11今年引進獨家限定舶來品，包含告白首選「比利時Hamlet愛心巧克力」，還有格力高Premio巧克力系列，與玫瑰香檳巨人百琪巧克力棒等，精緻包裝送禮超大方，2月14日前，指定品項任選2件75折優惠。

全家鑑於「金莎」為歷年最暢銷，於App商品預售平台新增Armani/Dolci經典A字巧克力、金莎巧克力和爆漿脆皮泡芙等，可直接在全台店舖跨店取、分次領，還能一指傳情，可透過原App、手機簡訊或Line，將商品轉贈給愛慕對象或好友。

萊爾富獻上百元商品，包含Line卡通明星爆米花、小小兵鐵盒拼圖，及「告白奶茶」等特色商品，自40元至199元，滿足小資平價。另特別推出全台限量「神偷奶爸3手提與球形鐵盒拼圖」，是單身好友互相送禮的新選擇。

OK則大玩浪漫，推出「快點愛OK，情人節對杯組」，及新上市的「焦糖爆米花拿鐵」、「草莓拿鐵」等粉紅風咖啡新品。3月14日前，情人對杯組（2杯新口味大杯拿鐵），98元/組，平均單杯只要49元，預估帶動現煮咖啡銷售量單月成長百萬元。

(中國時報)