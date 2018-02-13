過新年 這4件事辦了沒？百貨電商大掃貨 省錢清掃買翻天

2018年02月13日 04:10 中國時報 郭家崴 、 吳奕萱 報導

全家的里仁麻栳，選用無農藥殘留的糯米與山芋作為原料，是口感扎實的傳統年節點心，僅限全家行動購販售。（全家提供）

全家的獨家蛋黃哥巧克力糖，新春限定版，共4款設計，79元。（全家提供）

SOGO忠孝館YOKU MOKU狗年限定喜饌原味蛋捲禮盒，1盒原價880元、2盒特價1700元。（SOGO提供）

新光三越好好集江記華隆杏仁豬肉紙，迪化街老字號名店，200g、340元。（新光三越提供）

買伴手禮，百貨明星款禮品人氣最高！微風台北車站每日進出站逾百萬人次，強調是全台最大的食尚伴手禮中心，去年國人愛買的伴手禮前3名都是蛋糕，每月銷量皆破萬；外國觀光客愛台灣味，首選是鳳梨酥。

肉紙牛肉乾春節熱銷

國人最愛前五名是Uncle Tetsu’s Bake徹思叔叔原味輕乳酪起司蛋糕，每月最少賣2萬個，一年銷出近25萬個；其次是不二緻果真芋頭、阿默蛋糕荷蘭貴族手工蛋糕、一之軒原味牛軋糖餅、小林煎餅招牌瓦煎燒；外國旅客必買前五名分別是維格餅家的鳳梨酥、玉珍齋鳳凰酥、阿舍食堂府乾麵禮盒、太陽堂老店傳統太陽餅、阮的肉乾爆漿牛肉干。

新光三越好好集去年的人氣伴手禮，春節買氣一樣最高，江記華隆杏仁豬肉紙近月來賣2200包、玉井之門愛文芒果乾逾900包；超市近期以小潘蛋糕坊鳳凰酥禮盒、香港曲奇4重奏蝴蝶酥居冠、亞軍。

遠東SOGO台北店伴手禮上月5日開賣，明星款最夯；復興館新東陽及糖村成長2成最高，最受歡迎的新東陽現烤厚切肉乾約賣1400包、糖村絹絨花賞R802超過600盒；忠孝館YOKU MOKU狗年限定喜饌原味蛋捲禮盒超過2000盒，有企業單筆訂300盒，半島精品店年年美景年糕禮盒有飛機年糕之稱，也是熱銷商品。

超商推大袋裝零嘴

至於超商部分，7-11整合老楊、星球工坊、聖祖貢糖、極旨良選等知名品牌，推出大袋裝、桶裝的方塊酥、爆米花、肉乾、堅果、瓜子等聚會必備零嘴，原價72～388元，2月27日前指定品項第2件6折，及釋出量販店優惠價，指定大包裝99元等。

全家推出多款傳統過年美食，除了獨家蛋黃哥巧克力糖、發財金造型巧克力，及象徵長壽的麻荖等，還有派對玩樂小物和多款遊戲紙牌，同樣是2月27前指定品項第2件6折。

(中國時報)