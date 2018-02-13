善搭雜貨 創造收納空間

SUS層架系列，200元至1萬4100元，自由搭配的概念，能對應各式材質的收納盒，善用空間。（無印良品提供）

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中國時報
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雅適Ⅲ二人座沙發（獨立筒），原價1萬元，即日起至20日，特價9000元。（生活工場提供）

年前大掃除，汰舊換新成家家戶戶大事，家居清潔職人檔期早就被排滿，年前案量翻倍，微笑清潔執行長葉君平表示，大家都希望在年前大清潔，業績量是平常的兩倍，沒有提前2星期預訂的都排不進去，2月的單早在1月底前就都排滿，尤以洗床墊跟洗沙發的需求最大。

葉君平說，微笑清潔採用澳洲的布織品清潔方式，能徹底去除髒汙及藏匿在床墊、沙發和地毯中的塵，備受重視家居清潔的消費者青睞，不只是年前清潔爆量，平常也有許多消費者，定期報到，就是要讓家裡乾淨。

若是沒預約到清潔職人，日本職人的整理術也能靠自己能收出一片天，《讓生活簡單快適的55個靈感》作者認為，生活空間中也只放挑選過的物品，關鍵心法就在「盡量以不花時間的方式改善每一項瑣碎的事情，我覺得，最重要的就是不要累積待辦事項。」舉例來說，地板盡量不堆放物品，營造出一個容易打掃的空間。她將垃圾桶掛在窗簾掛鉤上、電視也利用壁掛架掛在牆壁上，在各種地方都可以看見小小掛勾的身影，跟一般人「稍微放著一下」的舉動不同，在她家變成是 「稍微掛著一下」。

除了用掛鉤，把地面空間讓出來，日本收納諮詢顧問HONDA SAORI，觀察巴黎人的收納術，分享透過無印良品、IKEA搭配北歐雜貨打造舒爽空間，書中，她提到，「在視線範圍內只放置自己喜歡的東西」。 並且把常用的物品透過透明容器或籃子陳列，省去包裝，視覺上也變得簡約。

距離過年，現在開始收拾也不晚，各大家居品牌也針對年節祭出專屬優惠，讓消費者在年前買好買滿，打造煥然一新的家居空間。

(中國時報)

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