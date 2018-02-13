電商不打烊 爽買試手氣

2018年02月13日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

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過年電商24小時不打烊，讓消費者繼續買個夠。蝦皮購物明（14日）起至20日祭出百萬紅包雨天天開撒活動，活動期間每日不同時段推出滿899元現折100元、滿499元折100元的新春紅包雨，另有神秘折扣將再公布。奇摩即日起至21日透過奇摩及3大購物APP同步推出刮刮樂遊戲，總計將送出價值千萬元禮物，於社群分享再抽Switch主機，每人每天可在各平台APP玩一次，1天4次機會試手氣。

PChome24h購物明起至21日全站200萬種商品照提供24小時到貨服務，天天撒折價券現領現折，同步再推過年必備的新春佳餚、年節禮盒下殺2折起，3C家電、居家用品限時下殺3折起，刷指定銀行信用卡最高送2688元刷卡金，以APP下單則享最高10%回饋。

momo購物網即日起推出年節商品5折起，明起至20日前加碼推出行動APP限定活動，登入APP進入遊戲頁面即可免費參加「春節百萬樂透」，單注最高獎金達20萬元購物紅利金，而每日登入momo購物網APP還可參加「好運刮刮卡」活動，每人每天免費刮1張，有機會得到momo紅利金、威秀電影票等禮物。

(中國時報)