2018年02月13日 04:10 中國時報 何敬堯

腥臊海邊多鬼市， 島夷居處無鄉里； 黑皮年少學採珠， 手把生犀照鹹水。 ──施肩吾〈島夷行〉

踏足

婆娑佇立於街道中央，微風吹拂，髮絲在黑色的眼鏡框上兀自飄晃。

他仰頭深呼吸，感受人界城市的氣息。

人界，人族居住之地。

人類聚居之鯤島，乃汪洋海濤中的華麗大島。

鯤島，也是一座名為興國的國度。婆娑在出發前，曾聽杜鵑提及，鯤島現在正是興國曆六十七年。

雖然，這六十多年來興國政府採取鎖國政策，只允許最低限度與島外他國貿易。但因為鯤島資源豐富，技術優秀，在興國政府長年經營之下，島上生產足以自給自足。

興國當世，島上太平興盛，經濟繁榮富庶。

北城，即是島上數一數二的大城市。婆娑站立的位置，即是興國北城的大稻埕街巷。

街巷裡，人聲鼎沸，路人川流不息，過路客都會興致盎然瀏覽左右兩邊的商家。時已薄暮，黃昏的夕陽餘暉沿街灑落，街道上依然有著大量人潮來來往往。

儘管婆娑已經想像過眼前景象，他也曾在一葉贈予他的電腦中，藉由網際網路的連線，從電腦螢幕一窺究竟。但，實際親眼一見，仍讓他備受震撼。

這就是……人界？婆娑暗自驚詫。

在街屋的門面上，紛紛架設著3D立體影像的廣告招牌。以電曜晶能流通的雷射光波，浮空投影，就會立體顯影出模特兒穿搭彩衣走秀，或是宣傳接下來的音樂祭慶典，將會隨著日蝕奇觀舉辦一連串熱鬧活動。

並且，牆上也有介紹當紅樂團的電子看板，以立體全像投影出演奏情景。3D顯影的歌手演奏畫面，也會有音樂一同播放。海報標明「賽克樂團」、「春日樂隊」、「百聲樂團」……等等流行樂團的名稱。其中又以寫著「震天霆樂團」的三人龐克搖滾樂團海報最為寬大，極力宣傳他們將搭著專車，在各地巡迴演出。他們一身黑衫皮褲，奇服異裝，頭髮染成鮮豔的金、藍、紅色，十足視覺系打扮，與其他樂團形象截然不同，極為醒目。

奇異的是，這些立體海報上的歌手，鮮少開口唱歌，偶爾只以吶吼或低吟之類的聲音作為樂曲的人聲演出。唯獨震天霆三位演奏者，獨樹一格唱了好幾句歌詞。在嘈雜的街道上，婆娑依稀聽見歌曲似乎是描述戀愛的甜美酸苦。就算如此，震天霆歌手唱誦歌詞的部分也只占整首歌三分之一而已，其餘部分仍以電子樂器演奏為主。

這種演出，與鬼市習以整首曲調都有歌詞的演唱，簡直大相逕庭。

婆娑不管怎麼聽，總感覺怪異。

舉目望去，大街上鋪設著一條條縱橫交錯的寬闊鋼鐵軌道。散發暗藍色光芒的軌道上，一輛輛稀奇古怪的磁浮車來回穿梭，車體有大有小，都是以電曜能量推動磁能運轉。

最引人注目的，莫過於街角的上百年老廟。觀光客進進出出，煙繞霞海，不過……香爐內，卻是電子香炷投影出的虛擬白霧。這座廟宇的存在，只是為了讓觀光客體驗古早風味、拍照留念而設置。

曩昔作為善男信女膜拜場所，如今已成為小型博物館，門廳內各路神像都以厚重玻璃櫃罩住，一旁有發光的電子字牌詳細解說不同神尊雕像之差別。

婆娑四處走走停停，發覺北城街道，似乎只留下這間古代廟宇做為觀光用途。街道上一排排的巴洛克式建築門面，看起來典雅又古樸，卻是經由地面上的雷射燈光投射，立體投影出古老磚牆。事實上，這些空中立體影像背後的實際建築，都是一棟棟造型新穎的鋼鐵建材房舍，多以銀白色調的外觀為主。

只要跨越特色老街的街區範圍，就會看到北城時下流行的前衛建築，以及結合百貨商城、飯店和車站功能的複合式巨構大樓。鐵銀色高樓直聳入天，上空飄浮五花八門的摩登飛行船。高樓玻璃帷幕還特意鑲上電曜燈光裝置，時近傍晚就閃耀起光彩。

在婆娑的前方，一位少女，跟他同樣展露驚訝。

少女嗅聞著空氣中夾雜的咖啡芬芳、麵線的誘人香氣、小籠包出爐的鮮味，興致盎然。倏然，少女察覺騎樓角落有一處飾品攤位，擺放著雕工細緻的木製器具。她舉步走向攤前，瀏覽攤架上的木雕小物。

攤架上每一件木雕商品都讓女孩瞪大眼睛，她拿起木雕的梅花鹿杯墊，放在手上把玩，跟婆娑說話：「之前在網路上轉賣木藝品，利潤實在太少了……若我能照樣畫葫蘆……肯定能……賺大錢！哈哈！」

婆娑不禁咋舌：「琥珀，妳又在做發財夢啦。」

「好不容易利用學館假期，終於來到人界的城市，當然要乘機大賺一筆。什麼機會都要把握，大賺特賺，夢想無限？」

少女甩甩頭髮，一臉古靈精怪吐著舌頭。看起來，琥珀完全把這次的社團旅行，當作是一場難得的發財之路。

自從婆娑在祅學館與琥珀認識之後，總聽她說要賺大錢。琥珀央求他出借一葉送他的電腦，甚至請他教導如何經營網拍，讓她能在網路上轉賣精緻小巧的木藝品。雖然鬼市跟人界無法輕易交通，但她能藉由經常往來兩界的杜鵑居中幫忙，慢慢建立自己的小生意，利用網路流通的虛擬貨幣累積起一筆財富。

不過，人界的貨幣，無法在鬼市流通，琥珀這小鬼……究竟想要人界的錢幣做什麼？ 每次婆娑這樣問她，她總是一副心虛的面容轉移話題。

這時，琥珀似乎看到什麼驚人的東西，忽然注視起攤架旁的一張樂隊海報。她端詳了一會兒，竟然亮出尖銳指爪，往海報憤怒揮抓。

投射立體影像的電子海報，頓時冒出白煙，三名演奏者時隱時現，顯影功能開始故障。琥珀的意外舉動，讓路過的人們紛紛側目。

「琥珀？妳怎麼了？」婆娑驚問。

「沒什麼啦，呵呵。」琥珀傻笑敷衍。

這時，後方闖入一位面貌倜儻的紅瞳男子，揹著一把朱紋月琴，一手捧著紙袋，俯身瞧著冒煙海報上的樂團巡迴資訊，問說：「妳幹嘛攻擊這海報？ 」

「沒你的事啦。」

「這支樂團竟然有專屬的巡演座車，真是氣派。不過……他們裝扮一點都不像人類，比我們還像妖魔鬼怪呀，哈哈。」

「一點都不好笑。」

「小琥珀，妳今天火氣很大喔？」

「嗄！ 別叫我小琥珀，蛇郎你這笨蛋！ 」

琥珀鼓著腮幫子，隨手拿起腰間的黃金銅嗩吶，碗口朝向蛇郎大聲吹奏。蛇郎只得退後數步，捧在手上的一大袋甜餅，竟意外掉出數個。

迅雷不及掩耳，男子身旁竄出一道長形白影，左旋右轉，一一將墜落的甜餅纏繞住。最後，露出兩枚尖牙咬住最後一枚掉落的甜餅。（待續）

（本文摘自《妖怪鳴歌錄》一書，九歌出版）

(中國時報)