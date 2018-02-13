2018年02月13日 04:10 中國時報 鄭順聰

疲憊至極，修遠回到武嶺宿舍，打開4101的房門，頓時感覺氣氛不太對，港立表情嚴肅說：「修遠，你終於回來了，我們來開寢室大會。」

洪更生學長已做好準備，將椅子轉頭，與港立面對面。

「羅港立同學，你擅自撕毀『寢室公約』，你有錯在先，沒有立場抗議。」更生搶先說。

「洪更生學長，你是學長，我得要先尊敬你。但現在是民主時代，我們又是大學生，該秉持公平開放的民主精神，你這樣單方面訂立『寢室公約』是不對的。」港立反駁。

「當初已給你們看過寢室公約，而且一個字一個字讀出來，最後你們也簽名同意，過程合情合理合法。羅港立你後來反悔，擅自撕毀公約，這是違約行為，這樣絕對不對，你說是不是啊，修遠？」更生轉頭問。

修遠低頭不語。

「這樣不對喔洪更生學長。那時我們才剛入學，還不了解學校宿舍的狀況，你就擅自強壓我們簽名，這樣是不合理的不平等條約。」港立態度越來越強硬。

「當初我可是詳細解釋過，你們也點頭同意，白紙黑字的，哪裡不平等不公平了？」更生口氣轉硬。

「先不要說過程，我們來審視內容，這規定實在太不合理了，憑什麼說不能在寢室裡吃東西？我們武嶺宿舍有哪一間這樣了？」港立說。

「寢室是讀書睡覺的地方，怎麼可以吃東西！」更生說。

「學長你也扯太遠了吧！當初你不是這樣說的啦！你是說食物的味道會影響你無法專心讀書，所以才不能吃東西，尤其泡麵是你最痛恨的。」港立說。

「讀中文系的都知道『君子遠庖廚』這句話吧？回到宿舍就該安分用功讀書，這裡是書房，不是廚房，不該有那些雜七雜八的味道。」更生說。

「騙人那麼多，騙我們菜鳥不知道，其實，根本就是你個人的問題！你自己無法集中精神，還怪食物的味道。你看修遠他不要說泡麵，就算有鹽酥雞臭豆腐他都能夠專心讀書。」港立說。

修遠眼睛瞪大。

「國有國法，家有家規，寢室的規定就是這樣，沒得商量。」更生說。

「現在是民主時代耶！而且寢室公約就該是三個人共同協商同意的，怎麼可以全照你的意思，不公平！不合理啦！」港立聲量突然加大。

「我是學長！我說了算！」更生也厲聲道。（待續）

(中國時報)