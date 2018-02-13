2018年02月13日 04:10 中國時報 神隱

我實在不明白，和尚此行到底是要我捏幾把冷汗？直到此刻，我依然不能確定我們這夥人能否留個全屍，即便珠兒似乎已貴為九五之尊，只要她肯，全谷人都願聽她的號令，而就算方才這麼一路貼貼貼的，化解了這些凶神惡煞視為奇恥大辱的刺青，也還是不能教我安心，雖然這一手依舊是藝高人膽大。真想告訴他，能否乾脆一點，不要如此拖拖拉拉。

他對我搖搖手。可惡。

老者臉上掛著淚，開口說話：「老朽不知該說些什麼，大恩大德，此生難報。我猜你是來做調人，要我們放下對鳩摩羅什的怨恨，實不相暪，並非我輩自不量力，也深知這輩子要報此仇根本不可能，但只要有萬分之一的機會，也絕不會放過。我想你也聽說了，鳩摩羅什已被秦國人捉起來了，現在所有跟他有恩的、有仇的，都正趕往開渾古城，會一會這位蓋世神僧。我猜你也正要前往。我只能答應你，只要你在場，我等便不動手，至於公主什麼的，放不放隨大師之便，我等絕不敢有任何意見。」

話說得真誠，但態度還是很硬，完全沒得商量。這老傢伙能在沙漠裡稱雄，果然有他的道理。

「哈哈哈哈哈，大將軍您誤會了，你們要報仇，我又何必阻止。公主本來就是你們的人，我也只是送佛送上天，讓她與有緣人團圓。至於此間的恩恩怨怨，我絕不阻止，但只求一件寶物。」

繞了半天，終於說到重點，但看來安排這麼許多，他開口要的東西，谷中人也無法拒絕了。

（待續）

(中國時報)