搶票 轉車 搭船 一路心酸 台商台生 返鄉囧途

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

大陸東方、廈門航空被迫取消176班春節加班機，讓不少返鄉過節的台商、台生深刻體會何謂「人在囧途」。許多台生被迫擠紅眼航班，凌晨回台換來「兩眼熊貓眼」，更有台商無奈選擇搭船回台，最終卻是「一路吐回台」；甚至有台幹不堪機票負荷，只能被迫留在大陸過年，無奈高唱「媽媽請妳要保重」。

176加班機取消 機票漲1倍

「今年返鄉過年到底有多難？」恐怕已成當前台商、台生圈最「流行」的話題。176班春節加班機取消，大陸台商、台生今年為了返鄉過節，搭紅眼班機、轉機、搭船返台，幾乎各顯神通，結果卻只能用「慘慘慘」來形容。

在上海讀書的陳姓學生無奈地說，這次返台最慘的恐怕就是台生這群人。原本都已訂好東航的加班機票要開心回台，沒想到政府不准，最終加班機取消，「害我今年差點回不了家」。

硬擠紅眼航班 累成熊貓眼

「得知加班機被取消，我幾乎整個人快瘋掉」，該學生直言，每年加班機的票本來就不好買，如今要改訂更是談何容易。而加班機被取消後，機票價格幾乎飆漲1倍，最終想盡辦法才勉強買到航班回台；「整個計畫都被打亂了」。

該學生還稱，回台當天才是惡夢開始，由於買到紅眼航班，時段差，回到台灣家裡都已凌晨3、4點；隔天早上一醒來，兩眼變成「黑輪」了，把媽媽嚇了一跳。

思親卻回不去 這年難過了

像陳姓學生的窘況只是冰山一角。上海台商謝先生表示，加班機被取消後，他與家人選擇從平潭搭船回台灣。而從上海搭高鐵到福建，已耗掉整整5個多小時，還要再轉乘巴士到平潭又花掉2個小時，最後從平潭搭船回台至少也要4小時，一路波折花了近12個小時才回到溫暖的家。

謝先生直言，為了返鄉過節，只能搭船一路晃到台灣，暈船時大人身體不舒服忍一忍就算了，小孩卻是一路暈船吐回台灣，做父母的看在眼裡是既心疼又無奈，「台商到底做錯什麼？要被自己的政府這樣懲罰？」

「能回得去的都算是幸運的，有的只能留在大陸過年」。上海台幹葉先生坦言，台幹不像大老闆，能放的就是那幾天的假，今年好不容易搶到加班機的票，最終還是回不去，就算要改訂機票，費用又是貴得嚇死人，也只能無奈跟家人訴苦說：今年回不了家了。

(中國時報)