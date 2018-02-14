新聞透視－政治曲解商業 戕害台灣企業

華碩（右圖，本報資料照片）決定關閉上海資料中心，退出大陸的雲端儲存服務市場。（上圖，摘自華碩Webstorage網頁）

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中國時報

華碩在商業營運考慮下，宣布自5月1日起停止在大陸上海的機房服務。行政院發言人徐國勇昨聞此訊，語帶表揚地在臉書稱讚，並說「我決定手機買華碩」。當台企隨著市場變化而有所調整時，政府高官竟沾沾自喜，認為這是愛台行為。如果政府是以政治正確做為企業全球布局的思考歸依，台灣企業如何全球化？

華碩結束雲端機房 非撤離

企業向來將本求利，自會尋找最有利的市場與經營方式。華碩決定停止上海雲端機房，理由是《網路安全法》去年中上路後，外資企業提供網路資訊服務能做的有限，況且市場競爭激烈，大陸互聯網對手眾多，經評估後決定終止。

華碩的說明很清楚，這是綜合考量後的商業決定。綠營人士實在不必無限上綱成「反中、愛台」。大陸市場是全球產業的兵家必爭之地，如果徐國勇把華碩結束上海雲端機房服務，視為從大陸撤離，這是誤會一場，既為「雲端」，華碩的機房無論是不是設在大陸，並不影響其對大陸客戶的服務。

但是徐國勇把一個商業決定，操作成抵抗大陸市場的舉措，這樣的心態，無助於兩岸經貿交流，也斲傷兩岸互信。

商業考量無限上綱 想太多

民進黨執政後力推「新南向」，東南亞國家的經貿法規亦多有變動，如果華碩因大陸法令與市場競爭而撤出雲端機房，受到政府讚賞，日後台商若在東南亞亦因遭逢相同考驗，難道政府也要鼓勵台商撤出嗎？

執政黨及政府裡頭有一批「台獨草莓族」，常常覺得被大陸傷害感情，因此時時尋找還以顏色的機會，在處理M503事件上，竟以台商返鄉的便利性為代價，而華碩機房事件則是曲解其意，置華碩於險境。

全球市場競爭激烈，產業知道怎麼做最有利，政院發言人做好份內事即可，其他的，請閉上嘴巴。

(中國時報)

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