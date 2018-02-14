高教深耕計畫 頂大經費縮水

2018年02月14日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

高教深耕計畫架構、高教深耕核定經費比一比（2億以上）

教育部昨日公布「107年度高等教育深耕計畫」審查結果，代表台灣打「國際盃」的全球鏈結（Global Taiwan）全校型學校，僅台成清交4校入列，校數和金額都比「邁向頂尖大學計畫」少，以台大為例，過去在「邁向頂尖大學計畫」獲得31億元補助，但高教深耕只拿到18億元。教育部解釋，時空不同，邁頂計畫當年動用第二預備金且經費逐年減少，這次反而有85％學校獲得的金額比過去兩年多。

台大被打6折 只獲18億

此次「高教深耕計畫」是由過去「邁向頂尖大學計畫（邁頂）」、「教學卓越計畫」、「典範科技大學計畫」3大競爭型預算（106年度合計118億元）三合一而成；加上科技部加碼7億後，年度預算173.7億元。其中，高教深耕計畫第二部分，被外界稱為打「國際盃」的全球鏈結「全校型」大學，此次共有台灣大學、成功大學、清華大學、交通大學4校入列；另24校65件計畫則列入全球鏈結「研究中心」。

高教深耕的全球鏈結「全校型」大學，是邁頂計畫的延續，不過這次高教深耕「全校型」不但校數減少，金額也打折。民國100年起的邁頂計畫第二期共有12校列入頂尖大學，高教深耕卻只有4校列入全球鏈結「全校型」（但研究中心從邁頂的5校增加為高教深耕的24校）。經費方面，台大邁頂拿了31億元，高教深耕僅18億元；成大邁頂16億元、高教深耕11億元；清大邁頂12億元、高教深耕10億元；僅交大沒增減，邁頂和高教深耕都是10億元。

教長指更能發揮個別特色

對此，教育部長潘文忠強調，這次有85％學校獲得的金額比過去兩年多。過去研究中心內含於邁頂計畫的全校型經費中，沒有獨立審查，成果分散、用途模糊；深耕計畫的「全校型」校數減少，挑出綜合能量較強的4校，其餘以「研究中心」的方式給經費，更能發揮個別特色。

教育部高教司長李彥儀補充表示，邁頂計畫提出時有頂大計畫100億、教學卓越50億，還動用第二預備金；高教深耕時空條件不同，「不可能追到當年台大拿到31億元的經費。」

(中國時報)