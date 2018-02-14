科技大學得不到關愛眼神

2018年02月14日 04:10 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

此次技職校院和一般大學均分「高教深耕」第一部分88億元經費，且有8所科大以工學和生命科學、農學等通過研究中心，老牌私立大學獲得補助則較少，私立大學主管感嘆，人文法商院校受到先天限制，爭取經費大不易；而國內技職龍頭的台科大，也抱怨技職院校的經費分配不足，無法培養國際競爭力科技大學。

高教深耕計畫技職龍頭台科大拿到3.1億元經費，名列第8，但沒有進入「全校型計畫」，校長廖慶榮表示，「台灣一定要有能夠和國際競爭的科技大學！」台科大絕對有這個實力，教育部對於經費分配缺乏考量多元性。

由高雄第一科大、高雄應用科大和高雄海洋科大3校合併而成的高雄科大，今年2月正式成立，3校經費加起來共3億9934萬元，比台科大還多；由於教育部核可金額和學生人數成比例，高雄科大2.7萬人是台科大的兩倍多，預料此次高教深耕5年計畫將讓高雄科大成為「南霸天」。

此次入列研究中心的學校「非國立、即醫學」，以「環境毒物與新興汙染物」申請到研究中心的私立正修科大顯得獨樹一幟。該校校長龔瑞璋表示，這次私立技職只有正修和崑山獲選研究中心，該校只有申請這個項目，「獲選率百分百！」

高教司長李彥儀表示，研究中心即是高教和技職分軌，高教以研究和國際為主軸，技職更強調應用研發、解決問題。

私立實踐大學校長陳振貴和銘傳大學副校長王金龍表示，獲得補助的私立大學，多半設有研究中心，並多屬醫學與工科領域，而高教深耕計畫納入社會責任，重視教學與區域產業整合，此部分在理工類較容易執行，而辦學主要以文法商為主的私立大學，受到先天條件限制，相當吃虧。

(中國時報)