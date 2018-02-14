招生不佳學校也拿到人頭費

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中國時報
／台北報導

此次高教深耕計畫審核結果可謂「雨露均霑」，158所大專校院扣掉沒有提出申請的2校，其餘156校通通拿到經費，部分招生不佳學校也沒漏掉，雖然補助金額有些只有幾百萬元，但還是依照學校規模拿到「人頭費」。

高教深耕計畫審核結果公布，部分招生率在60％以下、或是傳出財務危機問題的學校，仍然拿到最少100多萬的補助經費，引起各界譁然。為何面臨退場的大學也獲得補助？教育部長潘文忠解釋，深耕計畫第一部分有2成是依照「學校規模」也就是教師數和學生數分配，只要學校還有學生，錢就會核可下來，以保障現有在校生完成學業，「維護學生受教權是我們秉持的想法。」

教育部政務次長姚立德說，這次特別將「專案輔導學校」放在同組，並聘請委員審查，教育部百般叮嚀「經費都要用在學生身上，後續管理考察也會針對這點」。

至於沒有申請經費的台灣觀光學院和高美醫護管理專科學校，教育部技職司長楊玉惠解釋，審理高教深耕計畫時台觀正在轉型，沒提計畫；高美則是現在只剩兩個科，107學年要停招，因此兩校都沒提計畫。

教育部公布各校經費都是加總數字，但有些是競爭型經費，有些是按照學校師生規模分配。像台大拿到18億元，究竟全球鏈結全校型、全球鏈結研究中心以及大學社會責任（USR）等細項各得到多少預算，教育部並未公布，無法窺探各學校的研究狀況。

教育部次長姚立德解釋，這是為了避免學校排名，並且也是交給學校統籌運用。高教深耕分成很多項目，有些學校同時申請全球鏈結研究中心和USR，但內容部分重複，教育部核給預算時只會放在其中一項，因此單以全球鏈結經費排名是沒有意義的。

(中國時報)

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