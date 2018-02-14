台大怨錢少沒校長 政大嘆重理工輕人文

2018年02月14日 04:10 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

幾家歡樂幾家愁！高教深耕計畫審查結果出爐，改變過去由幾所頂大瓜分經費的現象，台大、清大都「不高興」，政大則不滿「重理工、輕人文」的趨勢長久存在；倒是中字輩如中興大學、中央大學紛紛出頭。

台大此次獲得18億元補助，但相較於民國100年「邁頂大學計畫」的31億元打了6折。台大教務長郭鴻基表示，「國家隊和地區隊經費混在一起處理，一定是國家隊倒楣。」現在亞洲各個國家地區包括中國大陸、香港、新加坡、南韓對高教投入都很多，台灣僧多粥少，台大經費不足，未來努力把錢花在刀口上，並由校長募款補足。他也抱怨，高教深耕與校長息息相關，台大現在還沒有校長，缺乏重要決策者。

清大雖列入4所全校型計畫之一，並獲得10億元經費，但副校長周懷樸說，清大提8個研究中心，只過4個，包括季風亞洲研究中心計畫、能源轉型、生醫、前瞻製造等都是政府重要政策方向，卻都沒能入選，相當可惜。

政大此次獲得2.85億元經費，研究中心則入選2個。政大校長周行一坦言很失望沒拿到國際競爭經費，政大1.6萬名學生有3000多名國際生和交換生，但是看來人文領域學校在此次補助對象中仍未獲青睞，從經費分配上，教育部仍「重理工、輕人文」。呼籲教育部應該對人文領域大學負責，提出補救措施。

中字輩大學此次成績不惡，像中興大學獲得3.5億元經費，名列第6，比100年邁頂計畫的3億元增加，另外通過3個研究中心，都是生命科學／農學領域；中央大學獲得約4.15億元經費，名列第5，通過4個研究中心，都是理學領域，與清大並列第4。不過中央大學也表示遺憾沒有入選「全校型大學」。

(中國時報)