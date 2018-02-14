台大怨錢少沒校長 政大嘆重理工輕人文

友善列印
中國時報
／台北報導

幾家歡樂幾家愁！高教深耕計畫審查結果出爐，改變過去由幾所頂大瓜分經費的現象，台大、清大都「不高興」，政大則不滿「重理工、輕人文」的趨勢長久存在；倒是中字輩如中興大學、中央大學紛紛出頭。

台大此次獲得18億元補助，但相較於民國100年「邁頂大學計畫」的31億元打了6折。台大教務長郭鴻基表示，「國家隊和地區隊經費混在一起處理，一定是國家隊倒楣。」現在亞洲各個國家地區包括中國大陸、香港、新加坡、南韓對高教投入都很多，台灣僧多粥少，台大經費不足，未來努力把錢花在刀口上，並由校長募款補足。他也抱怨，高教深耕與校長息息相關，台大現在還沒有校長，缺乏重要決策者。

清大雖列入4所全校型計畫之一，並獲得10億元經費，但副校長周懷樸說，清大提8個研究中心，只過4個，包括季風亞洲研究中心計畫、能源轉型、生醫、前瞻製造等都是政府重要政策方向，卻都沒能入選，相當可惜。

政大此次獲得2.85億元經費，研究中心則入選2個。政大校長周行一坦言很失望沒拿到國際競爭經費，政大1.6萬名學生有3000多名國際生和交換生，但是看來人文領域學校在此次補助對象中仍未獲青睞，從經費分配上，教育部仍「重理工、輕人文」。呼籲教育部應該對人文領域大學負責，提出補救措施。

中字輩大學此次成績不惡，像中興大學獲得3.5億元經費，名列第6，比100年邁頂計畫的3億元增加，另外通過3個研究中心，都是生命科學／農學領域；中央大學獲得約4.15億元經費，名列第5，通過4個研究中心，都是理學領域，與清大並列第4。不過中央大學也表示遺憾沒有入選「全校型大學」。

(中國時報)

招生不佳學校也拿到人頭費 企業最愛 公立台大、台科大 私校…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。