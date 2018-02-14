企業最愛 公立台大、台科大 私校中原、致理

2018年02月14日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行昨公布最新「2018企業最愛大學」調查，今年企業最愛的公立大學仍由台大、成大穩坐冠、亞軍，私立大學則由中原大學蟬聯榜首，科技大學與私立科大，分別由台科大、致理拿下企業最愛任用的冠軍；在AI、金融科技浪潮下，調查同時顯示，資訊科技人才搶手，人文科學的勢力也跟著崛起。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華分析，科技業是台灣產業的火車頭，今年徵才意願最高多屬資訊科技業，而企業求才若渴，產業又面臨轉型，包括FinTech、O2O虛實整合及VR、AR需求湧現，相關人才身價水漲船高，科技人才的出路與發展更多元。

隨著科技產業發展，政大校長周行一以智慧型手機發展為例，手機是硬體，必須搭配有趣的內容，才能讓它變得有趣，而人文科學就是設計產品時的導引，在科技發展下，企業必須整合不同背景的人才、資源及計畫，才能發揮更好的價值，提供更多科技發展的解決方案。

致理科技大學則與阿里巴巴合作，種子教師到杭州阿里巴巴總部受訓，回到國內設計跨學院、跨科系的電子商務學分學程，近年來培育300多位專業人才，學生到企業實習幾乎都被留用，顯現企業主滿意度相當高。

時報周刊社長兼總編輯李世偉表示，除了學校科系、所學專業外，職場生存經驗、熱忱更顯重要，以雜誌社的工作為例，由於工作時間不固定、文字內容講究豐富，用人標準取決於過去的人脈與能力，但更重要的是有熱忱」支撐，工作才能可長可久。

《時報周刊》與111大學網合作進行「2018企業最愛大學排行問卷調查」，調查時間從2017年11月12日至2018年1月2日，針對有選才、用才權力的企業主管進行立意抽樣調查，總共回收1689份有效問卷。

(中國時報)