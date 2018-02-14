金門備戰疏運 就怕濃霧攪局

2018年02月14日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

備戰春運金門出招

因應M503爭議可能帶來的爆量旅客人潮，站在兩岸疏運最前線的金門已做好萬全準備，從「小三通」水頭碼頭到尚義機場，縣府與中央各駐金單位進入全面備戰狀態，目前就怕濃霧來攪局，但已擬訂針對性的應變措施，也有大量旅客滯留的最壞打算。

人民在外打拚 政府扯後腿

因部分加班機被取消，被迫提前返鄉的台商旅客頻抱怨：「兩個大人吵架，卻打小孩給人家看，實在太不夠意思！」來自福建的張姓旅客表示，公司除夕夜才休息，看到蔡政府對M503態度強硬，硬是要跟對岸大車拚，只得交代陸幹幫忙照料，一家大小先回台，政府都不管他們在外打拚，連過年都搞成這樣，真的讓人很無奈。

從浙江來到廈門轉「小三通」的吳姓台幹也表示，她沒訂到正常航班，加班機又因M503開不成，也只能提前中轉返台，好避開擁擠人潮，轉來轉去實在很不方便，不知政府腦袋裝甚麼，都不會替台商和台幹想，只會跟對岸搞鬥爭。

金門縣長陳福海昨偕金門航空站主任洪念慈至尚義軍、民用機場勘察準備作業，強調縣府與中央駐金相關單位「能做的都做了，該做的也都做了」，只盼天公作美，可順利疏運往返旅客。

金門縣府除動員觀光處及港務處、車船管理處人員外，今年更特別因應M503爭議，臨時增雇30餘名工讀生，分別派駐水頭碼頭和尚義機場，專責協助疏導人流和服務旅客。

增雇工讀生 疏導服務旅客

由於往年國防部即會派遣軍機協助疏運旅客，今天更是提前待命作業，縣府也已租用2輛遊覽車，並動用公車協助接駁軍機旅客，同時在機場設置服務台及老弱婦孺專區。

金門當地最大企業金酒公司，昨起更在機場設置服務專區，希望因M503爭議打亂返鄉行程的旅客，在金門感受到不一樣的關懷。

金門縣港務處表示，目前尚未出現爆量旅客。但縣府仍會做好各項準備，今年小三通過年前的末班船也已敲定在除夕當天下午2時，分別自廈門五通碼頭和金門水頭碼頭對開出港。尚義機場空運昨正常進行，國防部仍啟動疏運作業，全天共有7架次往返，合計搭載193人。

縣府表示，氣象預報隨著寒流離開帶走冷空氣，緊接將有溫暖天氣來到，台灣西半部和金馬外島易有局部濃霧，一旦真的影響航班正常起降，就可能帶來大麻煩。

一旦旅客滯留 已做好備案

縣府強調，「目前已有最壞打算」，交通部航港局已備妥合富輪及金門快輪2艘，共可提供843個座位疏運旅客；若真的出現大量滯留旅客，不但台開、昇恆昌等大型企業會協助安置旅客過夜，連金防部也會提供營區、毛毯讓旅客休息和禦寒，將旅客不便減至最少。

(中國時報)