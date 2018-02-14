新聞透視－反制未果 卻重傷自家人

許多大陸台商因應春節加班機減少，紛紛改搭其他交通工具返台。有福建台商搭乘海峽號客輪返抵台中港，家人也到港區大廳迎接。（摘自東南網）

友善列印
中國時報
李文輝、

春節將屆，加班機爭議嚴重影響旅居滬浙閩一帶台胞返鄉規畫。其實，兩岸直航從2003年包機到2009年定期航班啟航，時間不長，任何人走曲線、走海線，不是找不到辦法回家。問題在於，民眾徒增時間、金錢成本，當然生氣；更憤怒的是心理層面，政府把他們當外人、當籌碼，還一副無辜狀。

台灣民眾常態性往來兩岸，多半為經濟因素，多少感受到兩岸政治的各種差異，但這次兩岸角力，竟拿台灣民眾當犧牲品，還補了一槍，說是「給大陸最輕的處分」，受到影響的人，怨氣當然要發在政府身上，蔡政府得不償失。

蔡政府現在強調的兩個重點，都禁不起考驗。首先，政府批評大陸逕自啟用M503北向及其相關銜接航線，嚴重影響台海空域的飛安；但實際上大陸啟用M503正是為了紓解過於繁忙的航線，是為了解決飛安問題，該航線也早已獲得國際民航組織的批准。

其次，蔡政府從行政院、陸委會到海基會都宣稱現在各航點幾乎都還有機票可買，說沒有機票是「空穴來風」。這說法似是而非且避重就輕，許多大陸台胞反映的問題是機票變貴了、往返要耗費更多時間，並非沒有機票可買。

須知，加班機的減少，必然造成機票價格上漲，不少台胞都提到過去2000多元人民幣的機票，現在動輒飆漲一倍以上，對年輕的台幹和台生絕對是一筆負擔。

至於蔡政府批評大陸啟用航線未事先溝通，才決定出手反制，則更凸顯蔡政府真正要的是「藉機破冰」的機會，飛安成為次要理由。

或許政府天真地以為，面對大陸不接觸、不妥協、不談判的「新三不」，M503「危機就是轉機」，可順勢推動恢復兩岸協商，就算不是海基和海協，至少也是「小兩會」協商。然而層峰與相關部會唱黑臉白臉的做法，不僅被對岸看穿，民眾也看在眼裡。

從結果論看，蔡政府所謂對陸方最輕處分，不僅毫無效果，還重重傷害了自家人。這種未懲罰到對方，卻自失民心的決策，如何能得到人民支持？

(中國時報)

金門備戰疏運 就怕濃霧攪局 張志軍探台生：代我向父母問好

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。