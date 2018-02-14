張志軍探台生：代我向父母問好

2018年02月14日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸國台辦與海協會在春節將屆之際，12日公布向台商與青年拜年賀歲短片，片中即將轉換跑道的主任張志軍，前往在大陸求學的台灣學生宿舍，送上小禮物，要同學們「回去後一定代我向你們父母問個好！」

張志軍在今年3月兩會後即將卸任，轉任全國人大代表，遺缺可望由正部級第一副主任劉結一接任。

片中以在大陸的台灣交換生Ellen為視角，讓大家感受到以為是高高在上的國台辦主任，在他們眼中原來超級親民，不但吃飯時跟學生們排排坐餐敘，在得知有無法過年期間返家的學生，也親自送上小禮物加油打氣。張志軍希望，台胞在大陸能真正感受兩岸是一家人，兩岸一家親。

大陸國台辦指出，為了認真貫徹中共總書記習近平十九大提出的「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」，將會同有關部門和地方，繼續推出力度更大、含金量更高的政策措施。

去年大陸推出20多項便利政策，國台辦主任張志軍、第一副主任劉結一、副主任龍明彪、主任助理周寧、與大陸海協會長陳德銘等人規畫5條路線，分別到北京、上海、福建、河南等12個省市區，走訪台資企業、學校、社區和台胞家庭，慰問台商台幹、台灣師生和台灣記者，調研落地實效。

(中國時報)