機票翻漲返鄉難 台生抗議

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

M503航路爭議延燒，大陸東方、廈門航空被迫取消176班春節加班機，衝擊大批台商及台生返鄉過年之路。台灣學生聯誼總會今號召近200名台生及台青前往交通部與總統府陳情與抗議，現場還將高唱〈媽媽請你啊保重〉及〈阿嬤的話〉，打算向蔡總統及交通部長賀陳旦大吐苦水。

台灣學生聯誼總會總會長邱榮利受訪時表示，按規畫，今中午將號召近200名台生及台青先前往立法院康園餐廳圍爐，等到下午2點時，他將與200位台生一同前往交通部與總統府陳情，讓台灣政府正視這些受害的學生。

「飛機票直接翻一倍！」邱榮利指出，原來如果有176班加班機，飛機票價大概3000多元（人民幣，下同）就可買到，現在有可能要喊4、5000元甚至6000元都有可能，有的學生還被迫要買商務艙，才有機位回台。「但是沒辦法啊，真的沒票了啊！」

邱榮利直言，就他所知，還有上海台幹一家5口本來要回台過年，但因加班機被取消，票價又一路飆漲，就索性不回來了。「176班加班機被取消後所帶來巨大影響，不是像這些政府官員坐在辦公室想的那樣簡單，隨便喊一喊，人就可以回來。」

邱榮利強調，陳情抗議活動上，還特意準備兩首歌〈媽媽請你啊保重〉及〈阿嬤的話〉，要唱給政府相關單位聽，希望能將我們的聲音發出來，讓台灣人民知道事情真相非政府對外說的那樣，「很多人真的有家歸不得。」

台灣青年聯合會理事長何溢誠也稱，陸委會、海基會一直對外說，台商、台生返鄉情形很順利，也沒有接到太多求助電話，但誰不知道大陸現在對陸委會及海基會早就「已讀不回」，台生就算返鄉困難，根本不會選擇向陸委會等求助，因為求助也沒用。

(中國時報)