民航局：返台班機還有空位

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳祐誠 、 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

針對台商春節返鄉沒有機位的問題，行政院發言人徐國勇昨表示，沒有機位是謠言，春節返台的班機都還有空位，現在訂都可訂到位子，沒機位的謠言實不可取。對於有台生團體今將前往總統府與交通部抗議，民航局昨回應，目前2家業者飛航的8個航點都還有空位，尚未買到機票的民眾可多加利用。

民航局強調，最近持續監控，並未發現國籍業者利用M503事件刻意哄抬票價，且民航局針對國籍業者訂有票價上限，並沒有業者違規，機票「變貴」的說法；陸籍業者部分，未有票價上限規定，但民航局也提醒陸籍業者，勿趁此時機哄抬票價。

針對大陸台生抗議，陸委會、海基會昨都表示，在陸就學的台生返台與家人團聚情形大致順利，所謂買不到機票的問題，應屬空穴來風，或未掌握最新實情。

陸委會說，兩岸春節加班機自2月2日啟動，運作順暢。東航及廈航取消的8航點年前返鄉仍有機位，國籍航空票價維持不變；而據海基會與這8航點的台商協會聯繫結果，及海基會服務專線接獲尋求協助情形顯示，台商返鄉過年並沒有出現訂不到機票問題。

陸委會還說，1月中下旬即有台生陸續返台，極少數春節前夕返台未購機票者，海基會也已協處完成。特定人士若有買不到機票的台生名單，請提供給陸委會或海基會，以便務實解決問題。

海基會說，迄今來電諮詢者僅寥寥數件，據此研判大部分台生並未遭遇無法返台的困難。

(中國時報)