派系強烈反彈 民進黨陳歐珀出線

2018年02月14日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

陳歐珀昨日證實，之前有接到立院同事關心的電話，透露他應可獲得黨內提名，不必再為初選擔憂。（本報資料照片）

民進黨辦理的宜蘭縣長初選，黨內傳出應考慮改徵召，引發各派系反彈。據透露，前天某黨中央高層傳話給正國會系統及立委陳歐珀，「若沒意外，你們初選一定過關，為何正國會要這樣修理黨中央？」知情人士表示，宜蘭縣長初選搞到黨內各派系都表態反徵召，應該沒人敢再「上下其手」，若無意外，陳歐珀通過提名應該沒問題了。

中央屬意陳金德 爆衝突

民進黨宜蘭縣長初選原有3人登記，但最後登記的冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和都退選，僅剩正國會系統陳歐珀一人同額競選；正國會系統原以為陳歐珀初選勝券在握，卻中途殺出程咬金，民進黨祕書長洪耀福公開表示，如果中執會沒通過陳歐珀，宜蘭縣就會變成徵召區。

此話一出，黨內隨即傳出，黨中央對宜蘭縣長人選心中另有所屬，根本就是想徵召代理縣長陳金德。不僅正國會系統氣得跳腳，新潮流要角、立委段宜康更是公開在臉書大罵，「是誰打這個主意？」若有人這樣幹，「就是民進黨的罪人。」

高層致電正國會 別再罵

據透露，正國會加上段宜康連番動作，讓黨內對黨中央的操作不以為然，更傳出黨內要求出身於宜蘭的選對會召集人林錫耀及黨祕書長洪耀福退出選對會，以示公平。

知情人士指出，黨中央高層日前傳話給正國會及陳歐珀等，不以為然說，「正國會為何要這樣搞？」並說，「你們通過初選，一定沒問題，為何要這樣修理黨中央？」言下之意，也是要求正國會，不要再罵黨中央了。

黨內人士指出，當初宜蘭市長江聰淵退出黨內初選時，就已意味新系退出宜蘭縣長這一局，但外界總是傳得沸沸揚揚，認為新系力挺陳金德；日前段宜康在臉書發文，指陳歐珀就是唯一合法參選人，除非有重大瑕疵、或陳本人願意放棄被提名，中執會若否決陳歐珀，「必定造成政治風暴。」

歹戲拖棚太難看 速止血

黨內人士表示，上述洪耀福關於中執會的說法，讓外界對宜蘭縣長提名遊戲規則有了想像空間，加上正國會、段宜康反彈及政論節目一直燒，這場初選搞得非常難看，以蔡英文的個性，絕不會坐視不管，離正式提名時程，只剩3月14日召開中執會，陳歐珀過關機率非常高。

(中國時報)