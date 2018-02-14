早提名 有信心打贏選戰

2018年02月14日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長初選僅剩陳歐珀同額競選，因黨中央稱仍須中執會最後提名，因此傳出可能「初選改徵召」雜音，陳歐珀13日證實，前晚有接到立院同事關心的電話，透露他應可獲得黨內提名，不必再為初選擔憂。陳歐珀表示，正式提名後會先拜訪代理縣長陳金德等人，有信心能打贏年底選戰。

陳歐珀表示，獲得黨內提名後會在過年期間拜訪獲得鄉鎮市長、議員，以及代表、村里長提名的候選人，積極尋求地方共識，整合民進黨的力量，有信心承擔使命、讓年底選戰發揮最大的效果，確保宜蘭縣這塊民主聖地的執政成果。

雖然初選紛爭不斷，但陳歐珀表示，他經歷過省議員、立委共4次激烈的黨內初選競爭，但出線後都能迅速整合，且對外團結一致，這是宜蘭人的民主特質。

陳歐珀指出，他除了擔任民意代表外，也是公務體系出身，擔任過縣府課長、技正、機要祕書等職，以及代理三星鄉長，嫻熟行政工作。

「有信心打贏！」陳歐珀說，對手國民黨林姿妙是屬於勤跑基層的候選人，但選縣長要有一定的養成、學經歷，以及政策論述、處理事情的能力跟魄力。

他表示，如果獲得黨提早提名，會更積極加快腳步來贏得宜蘭鄉親的支持，競選過程中就會成立「招商引資顧問團」，當選後立即推動在地創新經濟，正式提名後會優先拜訪陳金德、縣黨部主委林進財2人。

陳歐珀可能獲得黨內提名，對此林姿妙陣營說：「尊重。」陳金德回應說：「我不知道（指陳歐珀獲提名一事）， 沒辦法表示意見。」

(中國時報)