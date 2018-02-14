新聞透視－陳金德強勢 反助OPPO達陣

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中國時報

綠營宜蘭縣長初選，因洪耀福公開一席話，讓黨內質疑為了因人設事，刻意毀掉「提名規則」；但隨著黨內各派系紛紛把風暴從茶壺裡掀開後，宜蘭縣長初選這條路，想走回徵召，已是愈來愈遠。

民進黨宜蘭縣長初選，由眾人搶珠，戲劇性地變成陳歐珀1人，但不時有徵召傳言，之所以如此，外傳是陳歐珀的行事風格，身兼黨主席的蔡英文總統不是很喜歡他。

知情人士指出，陳歐珀兩起事件，確實讓蔡英文不太高興，一是前總統馬英九的母親秦厚修過世，陳歐珀跑到告別式鬧場，有違人情義理，令蔡英文很生氣；第二件事是，兩年前NCC主委詹婷怡說，最近大陸手機品牌OPPO很夯。因OPPO手機中文名也是歐珀，當時陳歐珀說，這可能有侵權問題。這個「笑話」，蔡英文覺得一點也不好笑。

雖傳言黨中央有意徵召陳金德出戰宜蘭縣，但知情人士說，「小英也沒有很喜歡陳金德！」2008年，陳在新系支持下，當選黨內位階等同黨主席的中評會主委時，和剛任黨主席的蔡英文衝突不少，2012年蔡蘇之爭，陳金德更是挺蘇指標。

據透露，1個月前，民進黨前黨主席林義雄邀請部分新系立委吃飯時，席間更是對陳金德在宜蘭作風，頗有微詞。

知情人士透露，之前曾傳出，陳金德與行政院長賴清德交情不錯，就算沒參選宜蘭縣長，有可能在下波內閣改組接下環保署長，但陳代理縣長期間的施政，不僅惹惱環保、農民等團體，這次初選引發正國會反撲、新系要角段宜康切割，可能會兩頭落空。

(中國時報)

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