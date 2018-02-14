角逐新竹縣長 5強各擁山頭

2018年02月14日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣政治版圖長期藍大於綠，不過國民黨在新竹縣長參選人布局遲至13日都尚未明朗，提名辦法、期程未出爐，立委林為洲、副縣長楊文科去年底即表態參選，副議長兼縣黨部主委陳見賢也有意角逐，形成黨內三強鼎立，黨外還有具國民黨背景的民國黨主席徐欣瑩深具實力，加上地方盛傳前縣長鄭永金之子鄭朝方將披綠袍出征，形同檯面上5藍之爭。

林為洲甫卸下立法院國民黨團書記長之職，在擔任立委、書記長任內人氣水漲船高，雖曾披綠袍選上立委，不過不僅中央呼聲高，在地方也具知名度及實力，去年底宣布參選後勤走基層，爭取中央資源建設新竹縣。

楊文科曾為新竹縣政府公務員，在竹科歷練並升至管理局主祕，又於中科管理局擔任局長，去年6月即有意參選，他自認是政治素人，沒有包袱也勇於承擔，並走訪基層、掃街、掃市場，累積實力及知名度，有基層表明楊文科為國民黨目前人選中唯一客家人，新竹縣市分家後「不曾有非客家人縣長」。

陳見賢出身基層民代，去年在國民黨縣市黨部主委直選中，以得票率99.7％當選，顯見在藍營人氣，今年初也開始掛出看板，其妻陳玉貴臉書的藏頭藏尾詩，透露參選意圖。

不容小覷的還有曾與親民黨主席宋楚瑜搭檔選正副總統的徐欣瑩，徐曾是全台最高票當選立委，去年宣布參選，以高學歷、形象清新獲支持，她出身新豐鄉徐家，地方上有一定實力，也曾是國民黨籍議員、立委，她自去年開始頻訪地方，爭取支持。

國民黨主席吳敦義曾說新竹縣將採全民調，縣黨部書記長洪文彬則表示，具體期程、方式尚未出爐。目前仍呈現膠著狀態，黨內3強各自努力，還有徐欣瑩、民進黨發言人鄭朝方等人布局，鄭朝方為出身藍營的前縣長鄭永金之子，有死忠支持者，恐影響新竹縣政治版圖。

(中國時報)