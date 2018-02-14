柯隱喻 兩害相權取其輕

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰逼近，民進黨與台北市長柯文哲合作關係未明，國會觀察基金會董事長姚立明預測，民進黨若不推自己人，「議員保證掉5席、6席。」對此，柯文哲回應，這要去問民進黨祕書長洪耀福，接著自爆他已跟綠營談過選舉，有時候「兩害相權取其輕」。

儘管民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮皆表示參選意願，但是否繼續與柯合作仍是未知。

柯文哲昨被問及，是否認為自己還能當民進黨的母雞？他回應，這應該去問洪耀福，他們有分析過，「後面就不好意思講了。」不過他也透露，跟洪討論過這件事，外界好奇討論結果？柯表示，有時候要「兩害相權取其輕」，接著直說「好啦、好啦，就這樣」。

民進黨台北市黨部主委黃承國說，推不推人都可能掉議員席次，「難道推自己人就保證全壘打？」他強調，這次議員選舉比較嚴肅，整體策略需非常慎重，不管市長候選人是誰，都會有一邊支持者不滿意，重點是綠營團結才能勝選，就算要禮讓柯P，也會努力化解支持者疑慮，把傷害降到最低。

對於姚立明預測掉6席，民進黨議員簡舒培認為「差不多」，6區議員選票恐各少1萬票。她認為，黨中央面對選戰布局，比較站在大局思考，但也要考量議員席次，「我們這次處境很可憐。」黨內若不派自己人，需有足夠理由，否則很難說服支持者，她也擔心產生外部效果，讓支持者跑到別的陣營。

民進黨議員李慶鋒也說，這次議員選舉每區都是苦戰，黨內早有危機意識，不過這與市長候選人的關係不大，若禮讓柯文哲，會流失部分深綠支持者；如果推派自己人，也只是鞏固民進黨基本盤，要全壘打不容易，仍需進一步爭取柯的支持者，無論如何這場仗就是很困難，「兩種處境都是危險的。」

(中國時報)