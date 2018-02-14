競爭激烈 華碩雲端退出大陸

華碩雲端決定5月1日停止上海機房服務，華碩雲端認為大陸市場主要是消費用戶，對公司影響有限。圖為華碩之前發表雲端新產品。（華碩提供）

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中國時報
／綜合報導
小米A1手機發表會。（摘自小米台灣官網）

大陸去年中實施《網安法》新制，規定外企在陸設雲端平台服務，須於當地存放用戶資料與數據，華碩旗下華碩雲端決定5月1日起停止上海機房服務。華碩雲端昨表示，新法實施後，外資雲端運算業者在當地市場競爭力道大減，加上在地競爭激烈，且多為消費用戶非商用客戶，因此決定停止服務，對其整體影響很有限。

整體影響很有限

華碩雲端提供的ASUS WebStorage，主要競爭對手包括微軟OneDrive、Apple的iCloud、Google的Drive，及Dropbox等雲端運算／儲存服務業者，全球資料中心機房設於台灣、美國洛杉磯、歐洲盧森堡及大陸上海等4處。

華碩雲端表示，去年大陸施行網安新法後，外資雲端運算服務提供業者，在當地市場競爭力道大減，加上在地大陸互聯網業者大量興起、市場競爭激烈，整體環境並不利華碩雲端等外來業者在當地擴展用戶數。

可搭陸企服務用戶

目前，華碩雲端WebStorage全球累積用戶數逾7000萬，大陸用戶數近1成。華碩近年於大陸手機市場面對更多中低價位手機競爭，銷量甚至擠不進前十大。長期遊走兩岸，觀察手機、3C等市場動向手機王總編張利安認為，大陸當地雲端廠商競爭原就相當激烈，而品牌雲端服務除給消費者方便，不用另下載APP外，很容易被其他雲端服務取代，「以商業解讀來說，與當地雲端業者合作，也能達到同樣效果，反而集中資源在更大市場投入經營，對企業發展更好。」

小米已是世界級

大陸發展雲端產業已逾10年，除國企外，民企更早成世界級，如阿里巴巴雲計算，早和亞馬遜及微軟號稱「3A陣營」。另如小米也是，其董事長雷軍去年底在北京演講表示，目前小米雲端服務產品儲存資料量已逾200PB，生態雲則覆蓋基礎層、平台層和應用層，連線大量智慧生態雲服務，支撐小米IoT成為全球最大智慧硬體IoT平台。

昨政院發言人徐國勇臉書留言「我決定手機買華碩了」。華碩的決定是市場考量，難怪網友批評，民進黨都執政了還搞民粹！

(中國時報)

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