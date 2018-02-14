「不踩紅線」無礙投資

2018年02月14日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

大陸實施《網安法》，是否將影響台商在大陸投資？上海台研所常務副所長倪永傑認為，如果使用者沒觸及危害國家安全的紅線，大陸政府不會無端竊取用戶隱私，這樣的想法是多慮了。

倪永傑表示，包括美國在內，任何國家都有網路安全管制，如果在美國觸及反恐問題， FBI、CIA等調查單位，照樣可調閱嫌犯的資料。大陸從國家安全角度考量頒布《網路安全法》，目的是為保護國家領土主權完整，不受恐怖主義或分裂勢力侵擾，影響政治安全或社會秩序穩定。

「大陸政府除了對違反國安的違法行為予以監管外，對於正常網路使用，並不會無端竊取使用者的個人隱私。」華碩完端退出大陸，或有個別企業考量，但倪永傑認為，企業實際上無須對《網路安全法》過度擔心，他認為華碩的決定，也不致影響其他台商或外資企業在大陸的投資。

倪永傑表示，只要企業合法經營，都會受到大陸政府法律保護。「如果使用者沒有違反國家安全的規定，一般人的正常通訊，並不會成為政府的監控對象。」

對於行政院發言人徐國勇聲援華碩，表示為了安全和愛用國貨將買華碩手機，倪永傑認為，徐國勇身為行政院發言人，講的話會對台灣消費者或產業、政治層面，產生負面的示範作用。

他說，民進黨政府不想利用大陸經濟發展，和大陸經濟合作達成雙贏，卻把發展重心放到東南亞、歐美市場，遠離大陸，思維方式完全不符合國際經濟的發展規律。

(中國時報)