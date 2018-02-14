師生凱道怒吼 2月21向小英抗議

當選台大校長的管中閔。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

「新年度新開始，台大需要新校長！」台大新任校長管中閔當選迄今，已逾一個月，教育部仍未核定校長資格，台大教授自組「台大自主行動聯盟籌備會」，將在21日走上凱達格蘭大道，發動抗議行動，要求蔡總統遵守大學自主，同時也將向教育部表達不滿，呼籲政府尊重台大校長遴選結果。

台大自主行動聯盟籌備會由台大獸醫系教授周崇熙發起，他說，台大校長遴選機制一切合法，教育部理應按規定，讓通過遴選的管校長上任，但受政治力影響，導致聘任至今未果，校內老師們忿忿不平，他因此決定統籌並發起行動，在農曆年後第一個上班日，即21日走上凱道，並前往教育部，表達訴求。

周崇熙說，面對新任校長已選出卻無法上任，校務無法推動，「我們想藉春節，與總統與教育部長拜年，表達我們的心聲，呼籲讓新任校長上任，『總統新年如意，莫讓台大哭泣』為行動訴求。」

周崇熙強調，教授走上街頭抗議，要承擔很大輿論壓力，但希望學校能走下去，期盼政府能聽見台大師生的聲音；他另提到，今天是農曆年前最後一天上班日，教育部如果能在今天發布管中閔聘書，便可取消抗議。

行動聯盟籌備會指出，面對政治力不當干涉台大新校長上任，引發台大校園憤怒，因此教職員工學生及校友發起「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」連署，獲40多位中研院士、40多位前院長副院長、400多位教授與4000多名台大人共同連署抗議，連署結果已送總統府、行政院長及教育部長，然府院卻是「無擔當、不作為」的「已讀不回」。

聯盟籌備會強調，台大向以自由學風自許，並以民主理念治校，絕不受外力干擾；針對近日各式汙衊台大自治言論與行動，有違大學自主精神，鄭重聲明大學自主是台大堅守的核心價值，不容玷污。

聯盟籌備會聲明，要求黨政高層黑手不得介入大學校長遴選，也呼籲立法院尊重大學自主精神，教育部長潘文忠要尊重台大遴選委員會合法選出的校長，並挺起腰桿不再屈從政治介入。

(中國時報)

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