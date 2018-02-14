染指財團法人 曾銘宗批綠擴權

2018年02月14日 04:10 中國時報 周毓翔 、 鄭舲 、 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

民進黨將《財團法人法》草案列下會期優先法案，儘管過去藍綠都曾想立法，但民進黨版本卻令人憂心。國民黨團首席副書記長曾銘宗質疑，條文明顯只為民進黨進一步擴權而設，違反世界推行非營利組織民營化趨勢，大開倒車，「哪有人這樣的？」

曾銘宗表示，財團法人法制化可討論，但民進黨以轉型正義之名，加入溯及既往條款令人無法接受，曾受政府捐贈、成立時或曾有登記公部門捐助超過一半的竟都要「加強監督」，甚至還可依原先公股持股比率改選董事，「這不是在開倒車？」

國民黨發言人洪孟楷抨擊，《財團法人法》又是另一包藏禍心法案，民進黨口說要將財團法人法制化，但實際卻想把手伸入財團法人，無論可派人或管財源，都將喪失其獨立自主性；另一項爭議在於溯及既往，且延伸至接受日產後的財團法人，很明顯又是劍指國民黨，又有違憲亂紀之虞，難道民進黨只想清算及爭權？

如按目前民進黨版本，接收日產後的財團法人如交通部所屬中華郵政協會、中華電信協會都是，甚至如蔣經國基金會也因早年有政府捐助，將列入監督範圍。

民進黨團總召柯建銘說，修《財團法人法》目的是配合《洗錢防制法》，避免有心人士利用法人洗錢，屬洗錢防制配套法案。他說，過去無論民進黨或國民黨執政都曾推動立法，但沒通過，因屆期不連續，本會期重新推動。

柯建銘表示，財團法人分政府出錢的公設及民間私辦，兩者管制強度不同；公設財團法人採高度監督，民間財團法人則因「私法自治原則」，管理強度較低，須透過立法防止弊病。

柯建銘說，台灣將接受亞太洗錢防制組織評鑑，評鑑結果如不好，會影響金融業海外發展，對台灣經濟是很大衝擊。《洗錢防制法》中有規定，須加強非營利組織財務管理，因此才要制定《財團法人法》。此外，宗教團體沒納入草案，會另立法處理。

(中國時報)