新聞透視－強奪民產自肥 扭曲轉型正義

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中國時報

民進黨政府上任後，打著「轉型正義」大旗推動《黨產條例》、《促轉條例》等多個法案，如今又將躺了16年的《財團法人法》列為這會期優先法案，雖說是為加強監督、防止洗錢，但其中含有接受日產及溯及既往回復條款，恐又演變成「維護國產之名，行強取民產之實」的擴權立法。

《財團法人法》草案自前總統陳水扁執政時期提出，多次叩關立院都無疾而終，這次行政院版本將接收日產和溯及既往的回復條款囊括在內，爭議更大，審查難度勢必再增加。《財團法人法》立法本意是希望加強政府捐助設立的財團法人監理，但條文擴大解釋接收日產成立的財團法人為政府捐助財團法人，難免讓人有「為掌握特定組織」針對性立法的質疑。

同時，政院版將修法之前已轉為民間捐助的財團法人，須準用政府捐助財團法人的董事監察人派令，甚至可由政府買回，根本是行政濫權。如此一來財團法人的官方色彩更加濃厚，彈性跟靈活度也會降低，政府對維護財團法人的獨立運作本應更加節制警惕，怎麼反而用如此濫權、極權的作法？

法人的獨立運作是社會共識，但新法卻讓政府得以在捐贈後對民間財團法人運作指指點點，甚至可跳過司法程序，用行政手段剝奪人民財產。這樣的做法不僅是置民間出資捐助者權利於不顧，也有違憲法精神，再次凸顯民進黨為了想要的「轉型正義」不擇手段。

從不當黨產到《促轉條例》，從救國團到婦聯會，民進黨屢屢用有違憲擴權疑慮的立法，實行所謂「轉型正義」，但這正義是誰的正義？《財團法人法》立法原意良善，但若加入轉型正義，就怕法案討論又失焦，只剩外界對民進黨想中飽私囊、安插自己人的質疑。

(中國時報)

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