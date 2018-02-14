花現洄瀾灣 台開打造新樂園

2018年02月14日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台開花蓮洄瀾灣園區之新天堂樂園

強化花蓮觀光新元素，開創玩樂新風潮！台開全力搶蓋結合電競、運動、影視多重元素新型態旅館、「樂多坊」(Fun House)系列旅館。台開主管指出，花蓮縣政府於強震後（12日）核發台開花蓮洄瀾灣旅館商店街建照，足證台開集團用地規畫合宜，並看好強震後花蓮觀光業的復甦與成長契機。

看好震後觀光潮

台開董事長邱復生月前在法說會上喊出，今年台開將進入收成期，集團並同步射出3支箭，大力發展智慧城市、數位娛樂、預防醫療三大新事業。就在花蓮強震過後，台開旗下花蓮洄瀾灣園區相二用地即拿到旅館商店街建照，將積極發展為旗下數位娛樂重要據點。

台開集團以4D理念打造全台最大室內數位樂園、花蓮洄瀾灣「新天堂樂園」，占地1萬多坪園區內，設有影城、劇院、AR、VR、冰宮等設施，與甫獲建照總面積近5000坪的「樂多坊」旅館、貨櫃商店街等都以運動、音樂、表演為主題，邱復生期望讓來到這裡的觀光客，不只住宿，更能充分享受五感體驗與最新潮的娛樂活動。

玉里時尚新據點

邱復生指出，在新天堂樂園的預鑄鋼構樂多坊旅館，總計有183間客房與188個單位的貨櫃商店街，結合住宿並融合音樂、運動、演唱、eSports電競遊戲、影視等主題，成為花蓮新型態住宿休閒娛樂中心。另在花蓮玉里鎮也將重新規畫改建46間客房的樂多坊旅館，總面積近700坪，將全力打造成玉里時尚娛樂休憩據點。

台開集團旅館都將以「樂多坊」系列為名，顧名思義就是讓大家來這裡，能享有最多樂趣，除有餐廳、咖啡廳、酒吧外，更規畫可以辦音樂會、演唱會與eSports電競遊戲活動的大型娛樂空間，所有住宿旅客都能從自己房間看到中庭，並走到中庭參加所有的娛樂活動。

全新概念多選擇

在運動方面，邱復生表示，將規畫訴求健康的「gogomall」，納入健康器材、健康服飾、健康美饌等元素外，並規畫VR遙控卡丁車，讓玩家有親歷其境的現場感。同時透過AR、VR、影視、多功能互動劇場劇院、直播等多元化呈現，建構下一代的數位娛樂中心。另新天堂樂園一樓中庭有1個18米寬、37米長的巨型天幕，呈現天幕投影光雕秀、美國NASA星象圖等天文星空奇景，此外舞台上可舉辦空中飛人秀、大型聲光魔術秀、熱舞大賽、NBA球星表演賽等，是一結合娛樂、文化、運動、音樂、表演等全新創意概念的多功能展演場，所有節目可以網路直播即時連結到全世界。

(中國時報)