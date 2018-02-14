歡喜紅包用新鈔 兌換要趁早

臺灣銀行等7家金融機構8日開放民眾兌換新鈔，不少民眾首日即至臺銀總行排隊兌換。（王德為攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

春節6天連假明起開跑，打理錢事趁今天！還沒換新鈔的，台銀等七大行庫及部分郵局，仍持續提供兌換服務，如果沒時間跑銀行，在台銀ATM領到新鈔的機會也很高；信用卡如額度不夠，最好在下午3點半前轉帳，或致電銀行提高臨時額度，以備不時之需。

對債務人來說是一個好消息，春節連假不 要怕被討債了。為了債務人可以稍微喘一口氣，銀行公會已經與會員銀行完成協調，2月15日～20日的過年期間共6天，不會有任何催收，讓債權人也可以過個好年。

春節連假，銀行跟著放大假，領錢只好靠ATM。過去工作日的算法已不復見，多以日曆日做計算，領不到錢的狀況少了許多，加上循環式的存提款機台愈來愈多，有進有出，若是遇到ATM缺鈔，多跑幾間就是了。

如果非得要新鈔，台銀各分行及部分公股行庫及郵局，今天持續提供兌換新鈔，大型分行有專用櫃台，可節省等候時間，不過因為多數民眾在這幾天才開始準備過年，銀行、郵局等候人數大增，得有些耐性。

所謂「欠錢不要欠過年」，從小年夜到大年初一是ATM最忙的時間，為了避免排隊久候或是電腦線路繁忙，可避開早上11點到下午1點、晚上5點到7點的尖峰期間，或是利用智慧型手機加上各銀行的App「一指搞定」。

同樣受長假影響，各類帳單的寄送及繳款都將順延至年後，自動扣繳基金、房貸、公用事業費用或卡費的，若扣款日在連假內，銀行多半會順延至年後補扣，怕扣款失敗，可先把錢存進去，避免逾期產生滯納金。

(中國時報)

花現洄瀾灣 台開打造新樂園 過年天氣好 冷空氣初五報到

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。