歡喜紅包用新鈔 兌換要趁早

2018年02月14日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 孫彬訓 ／台北報導 ／台北報導

春節6天連假明起開跑，打理錢事趁今天！還沒換新鈔的，台銀等七大行庫及部分郵局，仍持續提供兌換服務，如果沒時間跑銀行，在台銀ATM領到新鈔的機會也很高；信用卡如額度不夠，最好在下午3點半前轉帳，或致電銀行提高臨時額度，以備不時之需。

對債務人來說是一個好消息，春節連假不 要怕被討債了。為了債務人可以稍微喘一口氣，銀行公會已經與會員銀行完成協調，2月15日～20日的過年期間共6天，不會有任何催收，讓債權人也可以過個好年。

春節連假，銀行跟著放大假，領錢只好靠ATM。過去工作日的算法已不復見，多以日曆日做計算，領不到錢的狀況少了許多，加上循環式的存提款機台愈來愈多，有進有出，若是遇到ATM缺鈔，多跑幾間就是了。

如果非得要新鈔，台銀各分行及部分公股行庫及郵局，今天持續提供兌換新鈔，大型分行有專用櫃台，可節省等候時間，不過因為多數民眾在這幾天才開始準備過年，銀行、郵局等候人數大增，得有些耐性。

所謂「欠錢不要欠過年」，從小年夜到大年初一是ATM最忙的時間，為了避免排隊久候或是電腦線路繁忙，可避開早上11點到下午1點、晚上5點到7點的尖峰期間，或是利用智慧型手機加上各銀行的App「一指搞定」。

同樣受長假影響，各類帳單的寄送及繳款都將順延至年後，自動扣繳基金、房貸、公用事業費用或卡費的，若扣款日在連假內，銀行多半會順延至年後補扣，怕扣款失敗，可先把錢存進去，避免逾期產生滯納金。

(中國時報)