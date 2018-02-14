過年天氣好 冷空氣初五報到

2018年02月14日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

今年過年天氣非常棒！氣象局表示，與往年相比，今年春節天氣穩定，今日小年夜與明日除夕2天，全台氣溫多在攝氏20度至25度之間，北部最高溫可達27度，位於國境之南的屏東恆春等地甚至會飆到29度至30度，直到初五才有冷空氣南下，使氣溫走低。

氣象局指出，過年前最後一波寒流昨日起減弱，春節連假前期小年夜、除夕，除了花東地區偶有短暫雨，各地大多為多雲到晴，白天氣溫將明顯逐漸回升到20至25度，是溫暖舒適的好天氣，但早晚仍偏冷、日夜溫差大。

氣象局表示，初一（16日）、初二（17日）鋒面掠過北部，隨後東北季風增強，北部及東半部有短暫雨，天氣轉涼，沿海有較強陣風，初三（18日）、初四（19日）持續回暖，除花東及南部仍偶有零星降雨，其他各地大多為晴到多雲。天氣比較明顯的轉變是初五（20日），有另一小股冷空氣南下，氣溫將再度下降，北部及東半部的降雨機率也將提高。

氣象局強調，連假期間雖無強烈冷空氣，但日夜溫差大，冷熱變化迅速，返鄉、外出的民眾仍要適時添加衣物，東半部及北部偶有零星降雨，也需注意攜帶雨具備用。除夕起至初五，容易有低雲或局部霧影響能見度及交通運輸，尤其往返馬祖、金門及澎湖等離島地區的民眾需特別留意航班資訊。

在空氣品質方面，環保署預測，明日除夕各地天氣持續穩定，大氣擴散條件不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為對所族群不健康的「紅害等級」，北部、竹苗空品區為對敏感族群不健康的「橘色警戒」，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

初一中南部地區大氣擴散條件仍然不佳，中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色警戒」，北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級，花東空品區為「良好」等級。

(中國時報)