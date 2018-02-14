國道返鄉車潮 今午3點後湧現

交通部高公局預估，今日下午國道將出現第一波返鄉車潮。(本報系資料照)

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中國時報
／台北報導

明日起進入春節6天年假，交通部高公局預估，今日下午國道將出現第一波返鄉車潮，從3點開始，國1南下湖口到新竹、彰化系統到埔鹽系統，以及國3寶山到新竹系統將出現壅塞，並持續到晚上8點；而過年6天年假，國道將有多條地雷路段，行車時間為平日3倍至6倍，提醒民眾提前做好規劃。

高公局表示，今日下午3點過後，國道南下幾個易壅塞路段會開始出現壅塞，交通量約110百萬車公里，比平日多一成左右，加上平時的下班車潮，恐塞到晚上7、8點，北向交通較沒有問題。

除夕上午開始，南下車潮湧入國道，國1湖口至新竹系統、彰化至埔鹽系統，國3南下鶯歌系統至關西，都是易壅塞路段。

初一仍以南下車流為主，且國道更塞，國1湖口至新竹系統、彰化至埔鹽系統，國3鶯歌至關西、快官至南投，行車時間都是平日3倍左右；國5南下南港至坪林行車時間，預估從平日11分增為55分，下午則變成北上塞車，行車時間從15分增為90分。

初二、初三是國道交通量最大的兩天，國1南下湖口至新竹系統、彰化至埔鹽系統，國3鶯歌系統至關西、快官至南投行車時間為平日3倍；北上車潮出現在下午，包括國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口以及國3龍潭至鶯歌，行車時間為平日3至5倍。

依據以往經驗，連假倒數第二天是北上車流最多的一天，高公局預估，到初四下午，國1西螺至埔鹽系統、南屯至豐原、銅鑼至頭屋、新竹系統至湖口，還有國3龍潭至鶯歌系統，行車時間都是平常的3至6倍。

受到花蓮地震影響，今年春節前往花東的旅遊人次預料將減少，旅客很有可能轉移到西部地區，公路總局針對11處國道易壅塞路段、34處省道易壅塞路段、10處地方大型活動及重要觀光景點，規畫交通疏導管制，透過官方網站可以找到「國道易壅塞路段替代道路」、「省道易壅塞路段疏運措施」、「地方政府大型活動及重要觀光景點疏運」等資訊。

(中國時報)

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