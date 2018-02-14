拜年走春 提防兩岸流感伴手禮

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台灣與中國大陸的流感互通性不可不提防！由於中國大陸的流感趨勢逐漸從B型流感轉為H1N1為主流，兩岸往來頻繁的台灣也不能免除威脅，上周台灣新增1位33歲女性感染H1N1流感、發病到去世只有9天的病例。

國內上周（2月4日至2月10日）類流感門急診共有11萬1541人次，較前一周略降4％；不過新增57例流感併發重症確定病例，創下本季單周新高紀錄！另外，新增5例流感死亡個案（4例B型、1例H1N1），均未接種本流感季疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增5例死亡個案年齡從33到93歲，除了33歲女性之外，其他都有慢性病史，出現發燒、咳嗽等上呼吸道症狀，最後併發肺炎死亡，平均發病到死亡僅有4天。疾管署統計，自去（2017）年10月1日起累計371例流感併發重症確定病例，其中54例經審查為流感相關死亡病例（46例B型、4例H3N2、3例H1N1、1例A未分型）。

農曆新年將至，國人在過年期間走春拜年或進行外旅遊等活動，務必做好個人手部衛生與咳嗽禮節，尤其中國大陸的H1N1流感疫情已經超越B型，國人要留意國內B型或中國大陸H1N1的「流感伴手禮」！

歷年「急診」類流感就診人次均於農曆春節期間達到高峰；2015至2017年春節期間（除夕至初五）的急診類流感就診人次分別為2萬8626、5萬6936、2萬5278，皆較平日每周平均約9000至1萬5000人次明顯增加。

疾管署昨邀請專家、學者啟動「流感疫情高峰期應變作戰計畫」，副署長莊人祥說，主要是持續加強疫情監測、擴大抗病毒藥劑使用對象、提升急重症醫療照護品質及資源調度與強化風險溝通等4大措施。

同時提醒相關單位強化人口密集、醫療、軍營、學校等機構的感染管制措施，而且全國將有155家醫療機構開設1114診次類流感特別門診，疾管署已經發送流感抗病毒藥劑至全國4000多家公費藥劑合約院所。

(中國時報)