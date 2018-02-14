改用不鏽鋼吸管 清潔是疑慮

2018年02月14日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 柯宗緯 、 林欣儀 、 吳奕萱 ／綜合報導 ／綜合報導

政府禁用一次性塑膠吸管，業者普遍認為，雖然可能會增加洗滌餐具的人力成本，只要做好配套措施，例如降低成本以及清洗安全衛生等，業者大都願意配合環保政策。

台灣麥當勞表示，麥當勞已持續致力減少塑膠製品用量，例如沙拉碗、聖代杯及透明飲料杯，都已改用生物可分解的PLA容器；且從去年底開始，自行設計不織布購物袋，未來吸管政策也將配合執行；肯德基也回應配合。

新北市淡水區的木衛二世界茶館業者陳義智表示，店內支持限塑政策，自從外帶飲料塑膠袋推動付費以來，9成顧客不索取塑膠袋，顯示有很多客人本來就不需要塑膠袋，未來店內禁用一次性吸管，即便會增加洗滌餐具的人力成本，但只要顧客消費意願不受影響，會大力響應政策。

「左創 ‧ 食不二」店長楊思靜表示，政府禁用一次性吸管立意良善，但須要有配套。目前環保吸管並不普及，但成本不是唯一考量，而是如何清洗達衛生安全，及玻璃、不鏽鋼材質是否符合標準，消費者才會喝得安心。

全台有20家門市的季洋咖啡，品牌公關林慈惠指出，支持政府限塑政策，目前店內盡量以馬克杯裝飲料，消費者可直接就口飲用，而去年也推出隨行杯，附贈不鏽鋼吸管鼓勵民眾多加利用。

圓石集團總經理陳佩檥表示，旗下昂司咖啡，不主動提供吸管，熱的則裝在馬克杯。她非常響應政府政策，但需配套措施。

台中禮客OUTLET設櫃的ATC咖啡業者Eddie表示，一定會遵守政府政策考慮使用環保吸管，但因鐵製吸管有清潔疑慮，將考慮使用紙製吸管。

在台中一中商圈開設82MM咖啡的張惠凱則認為，只規範內用方式，難道鼓勵大家外帶嗎？這樣的做法意義不大，未來將考慮鼓勵消費者自備吸管。

尼克咖啡業者林純珍認為，如果不使用一次性吸管，可能衍生的清潔、傳染病等問題也應納入考量，環保應從源頭做起、減少垃圾問題，並做好基礎教育。

(中國時報)