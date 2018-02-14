客貨運業 7休1鬆綁打回票

2018年02月14日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

7休1鬆綁行業表

勞動部日前預告客貨運業、製造業、旅行業等38個行業，將從7休1鬆綁成14休2，預告期間收集各界意見後，昨召開法規會討論最終版本，客貨運業等23行業因有過勞疑慮，勞動部決定打回票，僅製造業、旅行業等15行業有條件鬆綁，最快3月1日上路。

最快3月1日上路

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，先前勞動部預告期間，收到各界不同的意見，有人贊同，但也有人反對，認為不該給予這麼大的彈性，例如客貨運業的勞工，就傳遞了許多擔心過勞的疑慮，昨日法規會討論最終版本的過程中，對於疑慮較多的行業，勞動部主動表達暫時保留，不做進一步討論，請該行業的主管機關回頭與勞工團體溝通，把疑慮釐清後再說。

黃維琛表示，其餘保留較多的行業項目，是15個製造業在非預期性、緊急性需求下的鬆綁，這批行業當初是經濟部考慮到，有時要調休假人力回來支援時，會碰到部分勞工身處國外，難以配合，要再拜託其他勞工配合時，容易發生無法在7天內休1例假的情形，才向勞動部提出，但勞工反應，這項鬆綁就只是為了應付急單，有放太寬的疑慮，所以勞動部決定保留，請經濟部再與產業勞工溝通評估。

黃維琛指出，此次決定保留的行業，需等到目的事業主管機關與勞工溝通過後，若仍覺得還是有鬆綁需求，再重新交由勞動部審議。

有鬆綁需求再溝通

黃維琛表示，輪班間隔11小時，可於特殊例外縮減成8小時方面，昨日法規會討論結果，大致上和預告範圍相同，包括台鐵乘務人員，因培訓新進人員需要時間，可於明年12月底之前適用輪班間隔8小時，之後就要回歸11小時。

台電、中油、台水同樣有新進人員考訓問題，有一定的期程，因此，到明年7月底之前，若有設備搶休、原物料生產等調度需求，可適用輪班間隔8小時，但期限過後，就得恢復成11小時。

(中國時報)