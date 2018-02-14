加班換補休 採年度結清制

2018年02月14日 04:10 中國時報 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

《勞基法》修正案將於3月1日起上路，此次雖新增加班可換成補休的規定，但執行細節還卡在補休應於何時前休畢，期滿未休畢的補休假，應發予加班費結清，對此，勞動部昨表示，部長林美珠已拍板，補休需比照特休假的期限，採行年度結清制。

《勞基法施行細節》當初預告時，將加班換補休分成甲乙兩案，甲案是比照特休假結清做法，以周年制、曆年制、教學單位的學年度、事業單位的會計年度或勞資雙方約定的年度期間當作補休期限。至於乙案，則是一律以當年度12月31日當作補休期限，但不論甲乙哪一案，期限到後就若未休，就須給付加班費給勞工，結清補休假。

但2月6日勞動部法規會討論時，有部分聲浪認為，加班費應盡速休畢，所以新增了丙案，應於3個月內休畢，否則就結清加班費，至於乙案，則因有補休與特休期限不一的疑慮，最後呈上甲、丙兩案供林美珠做選擇。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，加班換補休最後確定採行甲案，勞動部是從把關角度出發，避免補休遭到無限上綱遞延，但依法，終究還是要尊重勞資雙方的約定，若雙方約定的補休期限先至，就從雙方約定，若特休期限先至，則從特休期限，期滿後，未休畢的補休假應換回加班費發給勞工。

(中國時報)