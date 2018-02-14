台灣之星主燈 化身賀卡傳愛

2018年02月14日 04:10 中國時報 陳大任 ／台北報導 ／台北報導

2018台灣燈會將於農曆大年初一起於嘉義縣展開，台灣之星今年在「企業燈區」打造一座超過三層樓高的大型互動主燈，主燈秀外並舉辦新年賀卡活動，初三起參與網速猜謎遊戲的贏家，還可獲得4G上網吃到飽的好康，台灣之星要與全台民眾一起熱鬧迎新春、好運旺旺來。

專屬電子賀卡馬上分享

台灣之星表示，這次品牌主燈設計以融合傳統燈會與現代科技為主軸，並與台灣演唱會製作第一品牌「必應創造」及張惠妹的動畫執行團隊「傑出創作」跨界合作，讓品牌主燈在絢麗的燈光秀外，也化身為新年賀卡播放平台，許多的活動都將圍繞在燈會期間，歡迎民眾一起參與傳送祝福。

民眾只要進入活動專屬Chatbot（聊天機器人）內點選「新年賀卡」，即可在Chatbot中製作一張專屬自己、獨一無二的電子新年賀卡，馬上分享到個人臉書，與家人、好友分享，台灣之星官網燈會活動頁也會同步顯示新年賀卡，台灣之星品牌主燈上的300吋大型LED牆也會顯示民眾寫下的新年祝福語。

網速猜謎 賺上網吃到飽

為了迎接金狗年，呼應新年節慶氣氛，台灣之星再結合Chatbot技術，應景推出全台民眾可同時線上即時對戰的「網速猜謎」遊戲，自2月18日（大年初三）起至3月11日燈會期間共有88場次，民眾不一定要在嘉義燈會現場就能參加，只要到活動專屬Chatbot內，點選「立即測網速」選項，即可進行互動猜謎，與全台線上即時對戰，贏家可獲得現已絕版的「月租$188終身4G上網吃到飽」。

打卡就送限量紅包袋

此外，在燈會活動期間，民眾在台灣之星品牌主燈區現場拍照打卡上傳個人臉書，並hashtag指定文字「#台灣之星網速快又穩」，即可獲贈限量新春紅包袋一組，如果同時為台灣之星用戶，憑指定簡訊，還可兌換擁有高人氣的「達力狗」小提燈，兌換獎品數量有限、送完為止。

(中國時報)