情人節快樂 小綠人在屏東放閃

2018年02月14日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣13日舉行「求婚版」紅綠燈啟用儀式，紅綠燈「小綠人」在情人節前夕脫單，當綠燈亮起時，「小綠人」會與女友攜手過馬路。（中央社）

西洋情人節前夕，已單身18年的小綠人終於脫魯啦！屏東縣警局交通隊日前突發奇想，將十字路口用來提醒行人安全的小綠人號誌燈，設計成情侶版及求婚版，目前已在屏東縣25處重要路口同步啟用，農曆年節將再設置20處，可望讓國境之南沉浸在浪漫氛圍中。

屏東縣長潘孟安笑說，屏東的小綠人是18年來首次脫單，因為他從設計完成後，在全台各地使用已18個年頭，未有雙人版出現，潘期許小綠人在屏東這個宜居城市終結孤單，組成家庭並定居下來。

為小綠人「作媒」的屏縣警局交通隊組長程大維指出，小綠人當初是用100多個LED燈泡排列組合，透過燈泡明暗創造路人行走的動作；而這10餘年來台灣LED產業發展快速，他嘗試設計更細膩的動作，最後用了1024顆LED燈，讓紅燈亮起時由小綠人下跪求婚，綠燈則是2人攜手過馬路。

預計在情人節登記結婚的新人林建宏，特地與妻子前來見證這場脫單啟用儀式，2人也在親友見證下，仿造號誌燈行走動作，從馬路拿著愛心氣球走過馬路；他說，現在整個馬路都瀰漫著一股浪漫氛圍，說什麼也要到場感受一下。

真的「太閃了」！路過的陳姓婦人看到直說「很有創意」，但她也建議，未來可以多個小孩，在少子化的社會鼓勵民眾增產報國。目前已在屏東火車站、青創園區、東琉碼頭等縣內各交通要道，設置25處新式燈號，元宵節前還會完成20組裝設，屏縣警局邀請民眾在安全的前提下一起來拍照打卡，分享幸福。

(中國時報)