5萬青少年 癮君子高危險群

2018年02月14日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

我國目前對電子煙幾乎是「無法可管」，最新統計顯示，成人電子煙吸食率不到1％，但國中、高中職學生則來到2.5~4.5％，估計超過5.3萬名青少年正在使用電子煙。專家提醒，電子煙是入門磚，未來吸食一般菸、成為癮君子的機率，將比未接觸者高出6倍；衛福部也盼透過修法，遏止電子煙的氾濫。

衛福部國健署昨公布最新統計，國人吸菸率來到歷史新低的14.5％，當中以吸食紙菸為大宗，電子煙比例僅佔0.5％，未成年的青少年族群，反而成為吸食電子煙的主要族群。

根據統計，國中生的電子煙吸食率，在2017年來到2.5％，當中男生以3.3％、遠高於女生的1.6％，高中職生的電子煙吸食率則來到4.5％，其中男生達到6.4％，幾乎是女生2.2％的3倍之多。

國健署表示，近8成電子煙含有易使人成癮的尼古丁，國健署長王英偉說，電子煙是一般紙菸的入門磚，未滿18歲青少年若曾在2年內吸過電子煙，未來嘗試一般菸、成為癮君子機會，是沒吸過電子煙青少年的6倍。

國健署健康教育及菸害防制組組長羅素英說，國健署去年修訂的《菸害防制法》，去年底已通過立院一讀，一旦修法通過，製造和輸入電子煙者，罰鍰將從現行1~5萬元，提高到5~25萬元，並要求限期回收；違法販售者，罰鍰從1000~3000元，提高到1~5萬元，累犯者將提高至5~25萬元；此外，現行對禁菸場所吸食電子煙者的「無法可管」，修法後，吸食者則可開罰2000~1萬元。

(中國時報)