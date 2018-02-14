川普嗆收互惠稅 要以牙還牙

2018年02月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普

美國總統川普12日表示，計畫最快於本周宣布一項貿易「互惠稅」（reciprocal tax），揚言要讓那些「占美國便宜」的國家付出代價，這些國家包括所謂的美國「盟邦」，舉凡大陸、日本、南韓及德國都被點名到。一位美國高級官員說，互惠稅簡而言之就是，「你對我們做什麼，我們就對你做什麼」。

查陸韓印焊管反傾銷

另一方面，美國與大陸之間的貿易戰正蓄勢待發。美國商務部12日持續祭出動作，宣布對進口自南韓、土耳其、希臘、印度、加拿大和大陸的大口徑焊管產品，展開反傾銷與反補貼調查。大陸商務部貿易救濟調查局局長王賀軍13日批評說，美方在鋼鐵產品領域存有嚴重的貿易保護主義傾向，並稱過度的保護往往導致惡性循環。

川普在白宮一項有關基礎建設預算的會議上作此宣布，但並未透露更多的細節。一些高層幕僚則對川普提出互惠稅的構想感到意外，他們提醒說，這個問題目前還沒有形成正式的方案。

占美國便宜須付代價

川普在會上提到美國與貿易夥伴之間龐大的貿易逆差，表示「我們要讓那些占美國便宜的國家付出代價，…其中一些國家是我們所謂的盟國，但在貿易上（這些國家）已經不算是我們的盟邦了。」他表示，美國要做的就是徵收互惠稅，最快本周會有消息公布。

他點名說，美國損失了「巨額的錢，便宜了大陸、日本、南韓及其他很多國家。…25年來它們做了錯事卻不受懲罰（gotten away with murder）。但現今我們準備改弦易轍了」。

他又表示，這些國家的產品輸美，美國不收取任何費用，但美國出口同樣的產品到這些國家卻要被課稅，這非常不公平。他抱怨，美國「單方面給予的太多，在貿易方面，已經對美國構成傷害」。

川普還舉美國重機龍頭哈雷公司（Harley-Davidson）為例，來凸顯不公平貿易的問題。哈雷公司正在泰國建廠，部分便是因為在美國國內生產機車的話，出口到泰國會被課徵高達60％的關稅。

一位美國政府高級官員在會後表示，對那些向美國產品徵收關稅的國家，川普考慮以牙還牙。這位官員說，互惠稅簡而言之就是，「你對我們做什麼，我們就對你做什麼。」

川普在談話中還點名德國說，二次大戰之後，美國幫助德國和其他國家，韓戰後又幫助南韓。至今那些戰後的貿易協議基本上沒變，但這些國家早已變成了富國，理應以巨款償還美國，卻什麼也沒有發生。

轟前幾任總統太懶惰 川普批評歷屆美國總統過於「懶惰」，沒有在二次大戰和韓戰之後修改貿易協議。他說，那些曾經在本屆政府和歷屆政府任職的官員們懶惰不作為，但美國不會對此放任不管，因為這的確影響到美國。川普也提及《北美自由貿易協定》（NAFTA），希望重新談判會取得成功。

目前美國與大陸之間的貿易戰正蓄勢待發。川普政府從去年4月起就在研究以國家安全為由，對鋼和鋁進口實施新關稅的可能。白宮做出決定的最後期限是4月，川普定於13日與國會議員會面，討論這一問題。

(中國時報)