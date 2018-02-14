美國防預算20兆 國會不埋單

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中國時報
／綜合報導

美國川普政府12日發布2019年財政預算計畫，明言為應對來自大陸與俄羅斯的威脅，需要充足預算，否則難以遏阻來自中俄的「挑釁與壓迫」。

據五角大廈提出的2019財政年度預算案，國防開支將由2018年度的6120億美元增至6860億美元（約台幣20兆元），增幅超過10％。預算案內容包括額外增派2萬5900名軍力至各地，以及對機、艦、地面系統與飛彈防禦相關計畫增加重要投資。

本預算案背景源自五角大廈最新的國防戰略。預算計畫內容指出，「大陸與俄羅斯意圖以其威權主義模式來改造世界，藉此凌駕於其他國家的經濟、外交與國安決策，這已經愈來愈明顯…在短期內，大陸的目標是掌握印太地區霸權，長期來看則是要取代美國，成為全球領袖」。

總統川普12日表示，最新的國防預算案將讓美軍「所有武器庫都更加充實」，美軍也將變得「前所未有的強大」。國防部次長兼主計長諾奎斯特也強調，若無充足預算，「美軍對中俄的軍力優勢將會削弱，這會損及我們的能力，也難以嚇阻來自關鍵戰略地區的挑釁與壓迫」。

白宮12日也向國會提交2019年度的基礎設施建設投資計畫。未來10年內將透過2000億美元（約台幣5.9兆元）的聯邦資金帶動1.3兆美元（約台幣38兆元）的地方政府和社會投資，以改善美國年久失修的公路、鐵路、機場、航運、水利、水電、寬頻網路等基礎設施。

川普強調，這是「美國史上規模最大且最大膽的基礎建設投資」。不過，由於社會福利、健康保險、國外援助、環保相關預算都遭到大幅削減，且該案將讓美國2019年的財政赤字增加到1.2兆美元、10年內的赤字增加至7.2兆美元，一般相信此案將在國會遭到民主黨強力杯葛，闖關前景堪憂。

(中國時報)

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