跳票砍醫療補助 紐時轟預算案惡劣

2018年02月14日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

《紐約時報》在12日的社論痛批美國總統川普提出極其惡劣(NASTY)的預算案。文中明指，川普在競選期間開出選舉支票，會支持「被遺忘的男女」，承諾不會像其他的共和黨人一樣，削減聯邦醫療保險（Medicare）、醫療補助計畫（Medicaid）等其他對中下階層和中產階級家庭有利的社福支出，但他跳票了！

社論指出，川普12日提出的2019會計年度預算案，自打嘴巴。預算內容不僅減少醫療保險、醫療補助、食品券、運輸和其他基本政府服務支出的預算，同時增加了聯邦赤字，債留子孫。預估美國將在10年內，再度增加7.2兆美元的聯邦赤字。

紐時進一步指出，川普提出2019年的預算，加上去年共和黨人通過的減稅措施，是將財富從中產階級和窮人的口袋，大規模轉移至美國最富裕的人群手中，未來美國人還背負數10兆美元的新債。川普的預算案，這樣的做法可能只取悅了希望聯邦政府解散，僅保留軍隊的極右翼分子。

川普提案增加軍費支出14.1％，同時削減國務院經費26.9％，但國務院的任務是解決問題不打仗，其中衛生與公眾服務部門經費刪減20.3％，教育部門縮減10.5％。它要求（又一次）廢除「平價醫療法」（歐記健保），並建議在10年內大砍補助如食品券預算30％，約2130億美元。嘉惠三分之一美國人的聯邦醫療保險和醫療補助計畫，也被列入開刀對象，將被刪減數千億美元經費。

如果國會通過川普的預算案，數百萬人將失去醫療保險、食品補貼等福利，結果將是大大增加美國的貧困和飢餓。這肯定是原先支持川普的大多數勞動階級支持者始料未及的。

(中國時報)