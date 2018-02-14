新聞透視－台旅法、南北韓破冰 連動

可能造成陸美台關係惡化的台灣旅行法在美國東岸13日送交參議院院會審查(圖/達志影像/shutterstock)

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中國時報

可能造成陸美台關係惡化的台灣旅行法在美國東岸13日送交參議院院會審查。巧合的是，眾議院通過台灣旅行法時，剛好是南韓文在寅回復北韓金正恩的元旦講話，表明願意見北韓領袖金正恩。美國參院這次火速送院會審查，剛好又是兩韓在冬奧和解後，朝鮮半島局勢正逢轉機之時。

南北韓破冰舉行正式部長級會議達成一連串共識後，美國眾議院馬上在9號就表決通過了台灣旅行法。本月7日美國參議院外委會無異議通過眾院版「台灣旅行法（HR535）」，原先預料送參議院院會時間可能需要幾個星期。沒有想到參院院會火速將此法案排入審議議程，一旦通過，將直接送交川普總統簽署。這意味著美國有可能在農曆新年前要送兩岸一項「政治大禮」。非常巧合的是，這次火速送交參院院會審議，又是南北韓在平昌冬奧展現高層政治和解後，時機和東北亞局勢產生高度連動。

大陸負責外事工作的國務委員楊潔篪最近訪問華盛頓，會見了總統川普，除了商談中美關係大局外，也特別談到了台灣問題。一般認為，台灣旅行法獲得參院通過，被川普簽署後，將為陸美台關係投下重大變數。

美國眾議院外委會去年1月提出「台灣旅行法」，並獲眾議院兩黨共81位議員連署，草案去年6月於眾議院外委會亞太小組中通過，今年1月在眾議院無異議通過，2月7日傍晚再於參議院無異議通過。該草案具拘束力，要求美國政府應增進台美間各層級官員的互訪，允許包括美國閣員級官員、將級軍官及行政部門官員訪台及准許台灣高階官員訪美，會晤美國政府部會官員。

(中國時報)

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