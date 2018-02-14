正義賣黑心油 老總重判11年

2018年02月14日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

正義油品被控將飼料油摻入食用豬油販售，一審以正義遭供應商林明忠欺騙致誤購劣油，、採購胡金忞涉疏忽過失輕判8月及4月，總經理何育仁檢方不服上訴。高雄高分院審理後認為，正義知情是故意犯，將何重判11年，其中3年得易科罰金；胡5年6月，其中1年6月得易科罰金。全案可上訴。

公司改判罰金3000萬

此外，油品供應商林明忠涉犯加重詐欺取財罪也從4年2月，加重判9年10月，其中2年4月得易科罰金，另裕發公司負責人何吳惠珠同樣涉該罪判5年10月，改判6年4月，其中2年4月得易科罰金；至於正義法人部分，原獲無罪，也被改依違反食安法處罰金3000萬元，並沒收8億元不法所得。

檢方起訴正義總經理何育仁、採購胡金忞與油商林明忠等人，自2007年1月起透過頂新、越南大幸福、永成、鑫好、久豐、裕發等管道，8年來總共購得1萬多公噸的飼料油，製成「正義香豬油」等多達117項豬油產品後，再販賣給691個通路商製成各項食品銷售，粗估不法獲利高達32億99萬元。

一審以誤購輕判8月

高雄地院審理認為，正義透過林明忠採購原料油，誤信林的油品來自傑樂公司生產的豬油，並不知來自裕發、久豐等公司，正義雖有溯源管理義務，但法令沒明確規範該如何溯源，加上正義採購價也未明顯低於市價，與檢方指控降低成本、增加獲利才故意犯罪的情形不符，將被告輕判。

檢方不服判決，指一審忽略檢方查扣供油商出貨的油品傳票明確註明「本產品是飼料用油不可作為食用」等字樣，正義人員長期收受這樣的傳票，不可能是過失犯，寫了長達98頁上訴書要求重判。

二審合議庭認為，正義公司明知所購入油品不可供人食用，竟將其「攙偽」、「假冒」含豬油食用油商品中再對外販售，是故意犯，所以將涉案被告分別重判。

正義喊冤稱不知情

對判決結果，正義聲明表示遺憾與不解，重申所採購的原料豬油，是在不知情狀況下遭上游廠商非法攙偽假冒，一定會上訴，為公司及員工爭取清白。

(中國時報)